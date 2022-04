Phát hiện thi thể thanh niên nằm dựa lưng vào mộ ở Bình Dương, nghi bị sát hại

Pháp luật

Theo báo Công An TP.HCM, đến 10h ngày 3/4, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên chết trong nghĩa trang Triều Châu (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An), nghi bị sát hại.