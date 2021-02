Phát hiện một gia đình ở Hà Tĩnh trồng cây thuốc phiện trong vườn

Your browser does not support the video tag.

Trung tá Võ Văn Minh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Gia (đóng ở thôn Phú Lâm, xã biên giới Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết thông tin trên sáng 20/2.

Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng phá hủy cây thuốc phiện trồng trái phép trên địa bàn.

Trung tá Minh thông tin, trong lúc tuần tra nắm tình hình trên địa bàn, lực lượng Biên phòng phát hiện trong khu vườn bà Trần Thị Bình (SN 1940, ở thôn Trại Giữa, thôn Phú Lâm, xã biên giới Phú Gia, huyện Hương Khê) trồng nhiều cây thuốc phiện xen lẫn các loại rau.

...

"Gia đình này có mối quan hệ với người thân bên Lào nên lấy cây thuốc phiện về trồng, sau khi nắm được tình hình, đơn vị đã tổ chức triệt phá và tuyên truyền gia đình không tái phạm", Trung tá Minh nói.

Kiểm tra tại vườn, lực lượng chức năng phát hiện, cây thuốc phiện mới được bà Bình đưa về trồng, đang ở giai đoạn phát triển.

Theo bà Bình, mục đích trồng cây thuốc phiện là để chữa bệnh và dùng nấu canh.

Hiện Đồn Biên phòng Phú Gia phối hợp với địa phương lập biên bản, phá hủy số cây thuốc phiện trên và xử lý theo quy định của pháp luật.



Tác giả: PHAN ẤN

Nguồn tin: Báo VTC News