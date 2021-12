Phát hiện hơn một tấn mỡ và chân gà không rõ nguồn gốc

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 15-12, tại địa bàn xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an huyện Thạch Hà, Công an xã Tân Lâm Hương, Thú y xã Tân Lâm Hương phát hiện tại hộ kinh doanh do anh P.L. (48 tuổi, ở xóm Hương Long, xã Tân Lâm Hương) làm chủ, có hành vi tập kết 25 bao tải chứa 900kg mỡ bò đã qua sơ chế, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh thú y.

Số bao tải chứa mỡ động vật đã qua sơ chế



Phòng Cảnh sát môi trường đã tiến hành lập biên bản vi phạm, yêu cầu chủ cơ sở tiêu hủy số mỡ động vật nêu trên dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

... Các thùng chứa chân gà



Chiều cùng ngày, tại địa bàn xã Quang Diệm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát môi trường chủ trì, phối hợp với công an xã phát hiện tại kho đông lạnh H.T., do ông N.Q.H. (59 tuổi, ở thôn 3, xã Quang Diệm) làm chủ, đang tập kết 10 thùng chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ (tổng trọng lượng 150kg).

Phòng Cảnh sát môi trường đã lập biên bản sự việc và tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

