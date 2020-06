Phát hiện 42 nam nữ đang "thác loạn" trong quán karaoke

Ngày 8-6, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc sử dụng ma túy tập thể tại quán karaoke Nhã Phương trên địa bàn.

Khoảng 23g30 ngày 7-6, Công an huyện phối hợp Công an xã Hựu Thạnh kiểm tra quán karaoke Nhã Phương (ấp 2, xã Hựu Thạnh). Quán karaoke Nhã Phương do bà Đoàn Thị Nga, hộ khẩu thường trú thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An làm chủ.

Các đối tượng được đưa về trụ sở công an.

Tại thời điểm kiểm tra, quán có 10 phòng đang hoạt động với 62 khách. Trong đó 5 phòng có 42 đối tượng từ 18-25 tuổi sử dụng ma túy tổng hợp. Tang vật thu giữ gồm 5 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, thông tin trên báo Người lao động.

Theo báo CAND, lưc lượng chức năng đã đưa toàn bộ số người này về trụ sở lập biên bản xử lý. Đoàn công tác cũng lập biên bản xử phạt hành chính nhiều lỗi đối với quán karaoke này, trong đó có lỗi quản lý lỏng lẻo để khách sử dụng ma túy trong quán.

Tác giả: T.Quang (th)

Nguồn tin: phapluatxahoi.vn