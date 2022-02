Tối 18/2, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên hành hung bạn gái giữa đường khiến nhiều người xôn xao. Theo như chia sẻ, sự việc trên xảy ra tại đường Ngô Quyền (TP Đà Nẵng).

Theo như chia sẻ được biết, sau khi chứng kiến một nam thanh niên xảy ra xô xát, xuống tay hành hung bạn gái trên đường phố, một người đàn ông đã giơ điện thoại quay lại sự việc.

Phẫn nộ clip thanh niên túm tóc, hành hung bạn gái nhưng hành động đứng quay clip của nhóm người bên đường gây tranh cãi hơn cả

Sau khi hành hung khiến cô gái bỏ chạy qua bên làn đường ngược chiều, thanh niên mặc áo trắng đã ghì cổ, giật tóc lôi về gần chỗ dựng chiếc xe máy. Sau vài lần giằng co và phát hiện có người quay clip, nam thanh niên đã dừng hành động vũ phu lại. Về phần cô gái đã ôm đầu ngồi thụp xuống lề đường.

Chứng kiến việc cô gái bị đánh, một người đứng bên đường đã nhanh chóng gọi điện báo công an. Đồng thời, kêu gọi một số người chứng kiến nán lại hiện trường để chờ công an đến rồi hãy rời đi, phòng trường hợp thanh niên kia tiếp tục "thượng cẳng chân hạ cẳng tay".

Sau một lúc, cô gái đã vùng đứng dậy lững thững bỏ đi còn thanh niên kia thì đi sang phía nhóm người quay clip chất vấn, "Anh quay cái gì đấy".



Không rõ sau khi lực lượng chức năng đến thì vụ việc nói trên được giải quyết ra sao, tuy nhiên đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người lên án, chỉ trích hành động vũ phu, đánh phụ nữ không thương tiếc của gã đàn ông.

Bên cạnh đó, việc đứng quay clip mà không có động thái can ngăn, bênh vực của nhóm người đứng bên đường cũng đã khiến dân mạng nổ ra tranh cãi. Bởi nếu kịp thời xông đến can ngăn, bênh vực thì có lẽ cô gái đã tránh được một trận đòn đau điếng.

