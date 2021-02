Phẫn nộ clip học sinh hỗn xược, thẳng tay tát cô giáo ngay trong lớp

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao clip ngắn ghi lại cảnh một nam sinh có thái độ hỗn xược với cô giáo ngay trong lớp học. Theo như clip ghi lại, người học sinh đã có những lời lẽ xúc phạm nhằm yêu cầu giáo viên trả lại một vật gì đó. Thậm chí, khi thấy cô giáo cương quyết không làm, nam sinh đã lên tận bục giảng giằng lại và thẳng tay tát cô.

Xem đoạn clip trên, nhiều người thẳng thắn bày tỏ thái độ bức xúc, phẫn nộ với thái độ vô lễ của nam sinh:

- Thứ này để đời nó dạy, chứ cha mẹ là thua rồi

- Chẳng hiểu bố mẹ dạy kiểu gì luôn.

- Loại này cho vào tù dạy mới được , kiểu giờ bố mẹ coi con như ông giời đây mà.

- Tại sao học sinh giờ mất dạy thế nhỉ?

Tác giả: An Phương

Nguồn tin: travelmag.vn