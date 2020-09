Phá đường dây ma túy "khủng" xuyên quốc gia

Chiều 14-9, thông tin từ một lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan triệt phá thành công một đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ nhiều đối tượng.



Trước đó, vào hồi 19h, ngày 8/9/2020, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo - Hà Tĩnh, BĐBP Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo kiểm tra, phát hiện trên thùng xe ô tô cất giữ 98 kg ma túy tổng hợp, gồm 93 kg ma túy tổng hợp dạng đá và 5 kg ketamin.





Số lượng ma túy "khủng" lực lượng chức năng thu giữ - Ảnh: CAND

Triển khai đồng loạt phá án, ngày 10/9/2020, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - BĐBP chủ trì phối hợp với các lực lượng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an; lực lượng BĐBP, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 19 bánh heroin, 22,5 kg ma túy tổng hợp và 260 triệu đồng.



Cùng ngày, tại khu vực biên giới Hà Tĩnh, BĐBP Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với Công an Lào bắt giữ 4 đối tượng, tang vật thu 110 kg ma túy tổng hợp.



Đến thời điểm hiện tại, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Việt Nam đã chủ trì phối hợp với các lực lượng bắt tổng số 10 đối tượng, thu giữ 237,15 kg ma túy các loại, 260 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.



Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra mở rộng, phát hiện bắt giữ các đối tượng có liên quan, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Tạp chí Kinh tế nông thôn