Ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố 10-15 năm tù trong vụ án thứ 3

Ông Nguyễn Đức Chung (54 tuổi, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) vừa bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Các bị can Võ Tiến Hùng (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) và Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic) bị truy tố với vai trò đồng phạm của ông Chung.

Theo cáo buộc, năm 2016, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan lên kế hoạch cải tạo, xử lý ô nhiễm nước các sông, hồ trên địa bàn bằng công nghệ.

Tháng 5/2016, ông Nguyễn Đức Chung khi đó là Chủ tịch TP, đã định hướng mua chế phẩm Redoxy 3C của hãng Watch Water GmbH (Đức) để thay thế hóa chất đang sử dụng cho việc làm sạch ô nhiễm nước sông, hồ.

Tuy nhiên sau đó, cựu Chủ tịch Hà Nội lại chỉ đạo miệng đối với bị can Võ Tiến Hùng và yêu cầu mua chế phẩm qua Công ty Arktic, không mua trực tiếp từ hãng như trong văn bản.

Công ty Arktic có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, do bị can Giang nắm 60% cổ phần và một cá nhân khác giữ 40% cổ phần. Tuy nhiên, VKS xác định 2 người này đều đứng tên sở hữu cổ phần thay bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung). Do đó, Công ty Arktic là doanh nghiệp của gia đình ông Chung.

Theo chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, Công ty Arktic được độc quyền phân phối chế phẩm Redoxy. Từ năm 2016 đến 2019, Arktic ký 15 hợp đồng để bán tổng cộng 489 tấn hóa chất này cho Công ty Thoát nước Hà Nội.

Theo cáo trạng, Công ty Arktic mua chế phẩm từ hãng Watch Water GmbH với giá 115 tỷ rồi bán lại với giá 151 tỷ. Như vậy, doanh nghiệp của gia đình ông Chung hưởng lợi hơn 36 tỷ đồng.

Với những cáo buộc nêu trên, VKS cho rằng ông Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cùng với các bị can còn lại gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 36 tỷ.

Đây là vụ án thứ 3 khiến ông Chung vướng lao lý. Tháng 12/2020, ông này bị phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước liên quan đến đại án xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Ngày 21/9, trong vụ án thứ 2, VKSND Tối cao truy tố ông Nguyễn Đức Chung do sử dụng quyền của Chủ tịch Hà Nội để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng 2 gói thầu số hóa của Sở KH&ĐT Hà Nội.

