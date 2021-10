Ông chủ của Tập đoàn Đức Thắng vừa được tỉnh Hà Tĩnh cho phép nghiên cứu làm cụm điện gió 14.000 tỷ là ai?

Lùm xùm vụ tai nạn lái xe Rolls-Royce làm tử vong hai người Biệt hiệu "đại gia Rolls Royce" gắn liền với độ giàu có của ông Trần Xuân Thạch, nhưng chính nó cũng kèm theo một tai tiếng đáng chú ý khác liên quan đến vị doanh nhân này. Vào ngày 20/8, tại ngã tư đèn đỏ thị trấn Nam Đàn, Nghệ An thuộc km35, QL46. Chiếc xe Rolls – Royce Phantom in hình rồng đã gây tai nạn giao thông và làm 2 người tử vong. Nhiều thông tin báo chí lúc bấy giờ đều chỉ ra chủ sở hữu của chiếc siêu xe là doanh nhân giàu có kín tiếng Trần Xuân Thạch tại Hà Tĩnh. Thậm chí, nhiều nguồn tin đều ghi nhận ông Thạch là người điều khiển xe. Vụ việc ngay lập tức đã gây sóng gió trên các phương tiện truyền thông hồi đó, bởi không chỉ về lai lịch của nhân chiếc xe mà không hề có thông tin sẽ khởi tố vụ tai nạn. Đến tháng 1/2015, phía công an cho biết: Lỗi do 2 thanh niên lái xe uống rượu và bất ngờ rẽ ngang khiến ông Thạch không kịp trở tay nên gây tai nạn chết người. Sau đó, ông Thạch và gia đình nạn nhân đã thỏa thuận giải quyết vụ việc ổn thỏa. Còn lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính vụ việc.