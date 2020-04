Ô tô gây tai nạn rồi điên cuồng bỏ chạy, kéo rê xe đạp điện tóe lửa trên đường

Clip: Ô tô gây tai nạn rồi điên cuồng bỏ chạy trên phố Hà Nội

Your browser does not support the video tag.

Sáng 27/4, trả lời VTC News, lãnh đạo Đội CSGT số 6 - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang xử lý vụ tài xế ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy xảy ra vào tối qua (26/4).

Thông tin ban đầu, vào tối 26/4, Xe Mazda CX5 mang biển kiểm soát 29LD 02874 đi trên đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu Thăng Long thì va chạm với một phụ nữ đi xe đạp điện, khiến nạn nhân bị thương.

Lúc này, tài xế không dừng lại mà còn tiếp tục phóng xe bỏ chạy kéo theo chiếc xe đạp điện mắc kẹt dưới gầm.

Ô tô kéo rê xe đạp tóe lửa trên đường bỏ chạy.

Chứng kiến sự việc, người đi đườngg đuổi theo yêu cầu tài xế dừng lại nhưng không được.

Trên đường bỏ chạy đến huyện Mê Linh (Hà Nội), "xe điên" tiếp tục gây tai nạn với phương tiện khác và bị chặn giữ.

"Người phụ nữ đi xe đạp điện bị thương nhẹ, còn tài xế lái xe ô tô khi bỏ chạy sang Mê Linh thì gây tai nạn tiếp và bị bắt giữ. Hiện đơn vị chúng tôi đang phối hợp với công an huyện Mê Linh để xử lý vụ việc", lãnh đạo Đội CSGT số 6 cho hay.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý.

Tác giả: Mạnh Đoàn

Nguồn tin: Báo VTC News