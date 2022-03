Nữ nhân viên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 27/3, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến điều tra mở rộng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn do đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà (SN 1995), trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên gây ra, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú thêm 3 đối tượng về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Đối tượng Hằng bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA.



Các đối tượng bao gồm: Mai Anh Tuấn (SN 1980, trú phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), Trần Văn Bính (SN 1995, trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và Lương Thúy Hồng (SN 1995, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Tháng 10/2021, Công an Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của 4 công dân trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, cùng tố cáo Nguyễn Thị Hằng Hà, chuyên viên Tổ khách hàng cá nhân - Phòng Khách hàng của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Liên Việt PostBank) đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối cần tiền để “đảo khế” cho khách hàng để lấy chỉ tiêu công tác, từ đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Theo điều tra, Hà tham gia chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng. Do chơi thua lỗ nhiều nên từ khoảng giữa năm 2020, Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Các khoản vay đều phải trả với lãi suất cao, bản thân Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Hà đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng đưa ra thông tin gian dối vay tiền làm thủ tục đảo khế cho khách hàng để chiếm đoạt 2,9 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh mở rộng điều tra, đã có thêm 6 người khác đến trình báo là nạn nhân của Hà.

Ngoài việc xác định đối tượng này đã có hành vi lợi dụng là nhân viên tín dụng của ngân hàng đưa ra thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 10 người với tổng số tiền là 4,494 tỷ đồng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh còn xác định, 3 bị can Mai Anh Tuấn, Trần Văn Bính và Lương Thúy H. nhiều lần cho bị can này vay tiền với lãi suất cao gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự nhằm hưởng lợi về kinh tế.

