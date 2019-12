Nóng: Tuyên án tử hình 6 bị cáo vụ sát hại nữ sinh giao gà giữa trời mưa lớn ở Điện Biên

Clip: Tuyên án tử hình với 6 bị cáo

Your browser does not support the video tag.

8h sáng 29/12, ông Phạm Văn Nam – Chủ toạ phiên xét xử đọc bản án đối với 9 bị cáo tham gia tham gia bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ D. Bản án xác định đầu năm 2019, Vì Văn Toán sau khi mãn hạn tù đã đến chợ Mường Thanh (TP. Điện Biên Phủ) để đòi bà Trần Thị Hiền 300 triệu đồng tiền mua ma tuý song bất thành. Toán sau đó cùng đồng bọn lên kế hoạch bắt cóc con gái bà Hiền để ép đòi tiền chuộc.

Con gái bà Hiền sau đó bị bắt nhốt tại nhà Bùi Văn Công từ 4/2/2019 (tức 30 Tết Nguyên đán) đến 6/2. Thiếu nữ bị Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng, Phạm Văn Nhiệm xâm hại nhiều lần. Tối 6/2, Công sát hại nạn nhân để bịt đầu mối.

Phiên toà tuyên án giữa trời mưa lớn tại SVĐ Điện Biên.

HĐXX nhận thấy xuất phát từ việc thường xuyên dùng ma tuý và muốn làm giàu bất chính nên các bị cáo đã tham gia buôn bán ma tuý. Vì thanh toán không sòng phẳng nên xảy ra vụ bắt cóc, giết người này. Hành vi của các bị cáo không còn tính người, bị cả xã hội lên án.

Đây là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức chặt chẽ. Đa số các bị cáo nghiện ma tuý và không thừa nhận hành vi trong giai đoạn đầu điều tra nên gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra.

Chân dung 6 bị cáo nhận án tử hình Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng,Lường Văn Lả.

Theo đó, HĐXX tuyên Vì Văn Toán: Tử hình về tội Giết người, 13 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Bùi Văn Công: Tử hình về tội Giết người, 14 năm tù tội Hiếp dâm, 13 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; 24 năm tù về tội Tàng trữ ma túy. Tổng hình phạt tử hình.

Vương Văn Hùng: Tử hình về tội Giết người, 10 năm tù tội Hiếp dâm, 12 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là Hùng tử hình.

Phạm Văn Nhiệm: Tử hình về tội Giết người, 12 năm tù tội Hiếp dâm, 11 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Lường Văn Hùng: Tử hình về tội Giết người, 13 năm tù tội Hiếp dâm, 12 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt là tử hình.

Lường Văn Lả: Tử hình về tội Giết người, 12 năm tù tội Hiếp dâm, 11 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Phạm Văn Dũng: Phạt 10 năm về tội Hiếp dâm, thời gian thi hành kể từ ngày bị bắt

Cầm Văn Chương: 9 năm về tội Hiếp dâm.

Bùi Thị Kim Thu: Xử phạt 3 năm về tội Không tố giác tội phạm.

Ngoài ra Công phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 55 triệu, Toán bồi thường hơn 49 triệu đồng, Nhiệm hơn 23 triệu đồng, Lả hơn 23 triệu, Vương Văn Hùng hơn 25 triệu đồng, Lường Văn Hùng hơn 23 triệu đồng, Phạm Văn Dũng 1.490.000đ, Cầm Văn Chương 1.490.000 đồng

Đến đúng 9h, phiên toà kết thúc.