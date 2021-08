Nóng: Cảnh sát tóm gọn CEO mời chào fan mua dâm 1 nữ ca sĩ với giá 600 triệu để... cứu công ty, danh tính bị truy lùng ráo riết

Người nổi tiếng bán dâm là 1 góc tối phía sau ánh hào quang của showbiz. Vào ngày 30/7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin có 1 CEO công ty giải trí đã "chào hàng" nữ ca sĩ bán dâm cho fan với giá 30 triệu won (600 triệu đồng). Ngay lập tức, thông tin này đã khiến netizen sốc nặng, danh tính CEO và nữ ca sĩ đang bị truy lùng ráo riết.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi người hâm mộ C trở thành fan của nữ ca sĩ A. Biết được điều này, CEO công ty (tạm gọi là B) đã liên hệ với C, đề nghị người này chi tiền để được liên lạc riêng với A. Đến lần gặp thứ 2, CEO B đã vào thẳng luôn vấn đề, cho biết tình hình tài chính của công ty đang gặp khó khăn, nếu người hâm mộ đầu tư 600 triệu đồng thì sẽ được qua đêm với nữ ca sĩ A. C từ chối và báo cảnh sát vì cảm thấy hành động này giống môi giới mại dâm.

Danh tính CEO và nữ ca sĩ này vẫn là ẩn số

... Nếu chi ra 600 triệu đồng, người hâm mộ sẽ được qua đêm với nữ ca sĩ A

Đến khi bị điều tra, CEO B đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc môi giới mại dâm, thậm chí còn tuyên bố sẽ kiện ngược lại người hâm mộ C vì tội phỉ báng. Người này tuyên bố những bằng chứng của người hâm mộ C hoàn toàn không đúng sự thật và bị cắt ghép.

Dẫu vậy, dân mạng vẫn vô cùng bất ngờ trước câu chuyện này, để lại hàng loạt bình luận như: "Không thể tin được", "Tôi tò mò đó là ca sĩ và công ty nào", "Lại là chuyện người nổi tiếng bán dâm"...

Tác giả: Hồng Hải



Nguồn tin: Pháp Luật & Bạn Đọc