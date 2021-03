Nóng: Bắt kẻ mặc đồng phục Grab xông vào cướp ngân hàng BIDV giữa trưa

Theo nguồn tin riêng của PV Báo PNVN, vào khoảng hơn 12h trưa nay, một người đàn ông (chưa xác định được danh tính) mặc áo đồng phục của tài xế xe Grab xông vào phòng giao dịch thị trấn Gạch (Phúc Thọ, Hà Nội) đe dọa nhằm cướp tài sản.

Your browser does not support the video tag.

Một nhân chứng kể lại, khi xông vào, người đàn ông này mang theo một khẩu súng (chưa xác định được là súng thật hay súng giả) và một cục màu đen, được quấn băng dính dọa là mìn.

Tên cướp mặc đồng phục Grab đã bị khống chế ngay tại chỗ (ảnh bạn đọc cung cấp)



Sau khi khống chế nhân viên ngân hàng, tên cướp đã lấy đi một số tiền. Tuy nhiên, khi chưa kịp tẩu thoát, tên này đã bị khống chế, bắt giữ. Hiện chưa xác định được cụ thể số tiền mà tên này cướp của ngân hàng.

... Vũ khí mà tên cướp này dùng để uy hiếp nhân viên ngân hàng (ảnh bạn đọc cung cấp)



Hiện Công an huyện Phúc Thọ đã phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Người dân theo dõi sự việc bên ngoài phòng giao dịch xảy ra vụ cướp (ảnh bạn đọc cung cấp)



Liên quan đến vụ cướp táo tợn này, một cán bộ công an địa phương đã xác nhận thông tin về vụ việc và cho biết, hiện công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ.

Chi tiết vụ cướp này sẽ được Báo PNVN cập nhật trong các bản tin sau.

Tác giả: Hà Khê

Nguồn tin: phunuvietnam.vn