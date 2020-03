Nổ súng truy bắt 2 tàu giã cào đánh bắt trái phép trên vùng biển Hà Tĩnh

Ngày 23/3, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, Đồn Biên phòng Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện, bắt giữ 2 tàu giã cào công suất lớn đánh bắt hải sản sai vùng biển quy định.

Lực lượng chức năng buộc phải nổ súng chỉ thiên để dừng 2 tàu giã cào trái phép.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng ngày 23/3, tại vùng biển Cửa Nhượng, cách bờ khoảng 2 hải lý, quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, lực lượng Đồn Biên phòng Thiên Cầm phối hợp với phòng Nông nghiệp UBND huyện Cẩm Xuyên phát hiện, bắt quả tang 2 tàu giã cào công suất gần 2000 CV đang đánh bắt cá vùng lộng.

Khi lực lượng chức năng phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, các tàu cá không chấp hành, tăng tốc bỏ chạy; Các thuyền viên trên tàu có hành vi chống đối buộc lực lượng chức năng phải nổ súng chỉ thiên liên tục. Lực lượng chức năng truy đuổi 2 tàu cá này hơn 1 hải lý, chủ tàu mới chịu dừng lại hợp tác, khai báo hành vi vi phạm.

Hai tàu cá được xác định mang số hiệu NA 96288 TS do ông Trương Văn Sơn (SN 1965) làm thuyền trưởng. Tàu còn lại có số hiệu NA 96289 TS, do anh Nguyễn Văn Quế (SN 1985) làm thuyền trưởng. Cả 2 người này đều trú tại phường Ngư Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Đi cùng trên 2 tàu cá còn có 15 thuyền viên khác, đều quê ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Lực lượng đồn Biên phòng Kỳ Khang phối hợp bắt giữ 6 chủ thuyền kích điện để đánh bắt cá.

Tiếp đó, đến khoảng 12 giờ ngày 23/3, tại vùng biển các xã Kỳ Phú, Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh), Đồn Biên phòng Kỳ Khang phối hợp với Công an huyện và Ban CHQS huyện Kỳ Anh phát hiện, bắt giữ 6 chủ thuyền đánh cá gồm Dương Văn Bích (SN 1983); Nguyễn Văn Bang (SN 1985); Dương Văn Đoàn (SN 1981); Dương Văn Đàn (SN 1980); Nguyễn Đình Chuyên (SN 1980); Dương Lục (SN 1975), đều trú tại tổ dân phố Tây Yên, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh có hành vi điều khiển 6 thuyền cá sử dụng kích điện đánh bắt hải sản.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 6 bộ kích và hàng trăm mét dây điện để đánh bắt hải sản.

Hiện, các vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của phát luật.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công lý