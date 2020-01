Những loại giấy tờ tùy thân sẽ thay đổi trong năm 2020

Bộ Công an đề xuất đổi giấy đăng ký xe sang thẻ nhựa, có mã QR Bộ Công an mới đây đã công bố dự thảo lần 2 Thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để lấy góp ý rộng rãi. Theo đó, chương trình quản lý đăng ký ôtô và môtô do Bộ Công an thống nhất xây dựng và phê duyệt. Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiệp vụ đăng ký xe trên chương trình quản lý đăng ký ôtô và môtô. Nghiêm cấm sử dụng chương trình phần mềm không được phép trong công tác đăng ký xe. Cục Cảnh sát giao thông có trách nhiệm lập dự án trang cấp thiết bị và nâng cấp hoàn thiện chương trình đăng ký, quản lý ôtô và môtô, scan hồ sơ xe và mã hóa số máy, số khung và in chứng nhận đăng ký xe (cà vẹt) bằng chất liệu nhựa có mã vạch QR, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chuyển giao các thiết bị và chương trình đã được duyệt cho công an địa phương thực hiện. Dự thảo thông tư cũng có nhiều đề xuất, quy định mới theo hướng đơn giản thủ tục cho người dân khi làm giấy đăng ký xe hay sang tên đổi chủ.