Những khu đất vàng bị bỏ hoang giữa lòng thành phố Hà Tĩnh

Hà Tĩnh là một tỉnh nghèo đang trong quá trình phát triển và dần khẳng định vị thế. Việc thu hút đầu tư đã và đang được hết sức coi trọng. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư đã xảy ra không ít những hệ lụy không tốt đang làm cho bộ mặt tỉnh này chậm phát triển hơn. Một trong số đó là việc chọn nhầm nhà đầu tư để giao “đất vàng” dẫn đến tình trạng đất bỏ hoang rất nhiều gây lãng phí.



"Đất vàng" bỏ hoang gây mất mỹ quan



Trong số đó, chính là những khu đất nằm ngay trong lòng TP. Hà Tĩnh. Những khu đất này nằm ở vị trí có mặt tiền đẹp, tuyến đường trung tâm của thành phố, thế nhưng nhiều năm trở lại đây những khu đất này vẫn chỉ là những bãi đất bỏ hoang vô chủ.



Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới (TECCO) được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy phép chứng nhận đầu tư thực hiện dự án Trung tâm thương mại và căn hộ TECCO tại phường Nguyễn Du và khu Trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở tại phường Thạch Quý (TP. Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư khoảng 1.179 tỷ đồng và thực hiện từ tháng 10/2011 đến tháng 8/2014.

Cảnh nhếch nhác, xập xệ tại trụ sở Tỉnh đoàn



Trong đó, dự án Trung tâm thương mại và căn hộ TECCO tại phường Nguyễn Du có diện tích 15.901m2, mức đầu tư 644.3 tỷ đồng, bao gồm 2 tòa nhà ở cao 16 tầng, khu thương mại, nhà ở cao cấp, căn hộ cho các đối tượng.



Do suy thoái kinh tế chung toàn cầu cũng như khó khăn về nguồn tài chính trong nước nêndự án triển khai chậm tiến độ dẫn đến việc UBND tỉnh Hà Tĩnh đã rút giấy phép đầu tư đối với dự án của Sông Đà, HUD và TECCO. Định giá tài sản trên đất vẫn chưa thực hiện vì TECCO mong muốn tiếp tục được thực hiện dự án trở lại.



Mặc dù Tập đoàn TECCO đã gửi nhiều văn bản mong muốn được đầu tư trở lại và UBND tỉnh Hà Tĩnh giao cho cơ quan chức năng xem xét. Sau khi TECCO có văn bản đề nghị, ngày 21/4/2016, các cơ quan chức năng của Hà Tĩnh gồm; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở Tài chính, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND TP. Hà Tĩnh và phường Nguyễn Du đã làm việc với TECCO, thống nhất đề nghị UBND tỉnh cho phép TECCO tiếp tục thực hiện dự án như đã được phê duyệt với các cam kết kèm theo gồm: xây dựng tiến độ thực hiện và tiến độ huy động vốn chi tiết, đảm bảo trước tháng 6/2018 hoàn tất các công trình đưa vào hoạt động; cam kết thực hiện đúng tiến độ; nộp 50% tiền sử dụng đất sau khi có quyết định chủ trương đầu tư.



Tuy nhiên, đến thời điểm này mọi việc vẫn bất động, mọi chủ trương, kế hoạch đều đang nằm trên giấy và chưa biết bao giờ mới được thực hiện.

Sau nhiều lần lỡ hẹn với TECCO, mảnh đất hai mặt tiền vẫn là bãi đất hoang



Ngoài ra, hàng loạt trụ sở cũ đóng trên con đường đắc địa Phan Đình Phùng (TP. Hà Tĩnh)như; trụ sở của Tỉnh đoàn, Sở NN&PTNT, hội Phụ nữ tỉnh… các trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, khách sạn Hương Sen, trụ sở phường Nam Hà cũng đều nằm ở các vị trí đẹp, đến thời điểm hiện nay vẫn đang bị bỏ hoang, khiến cho cảnh tượng của TP. Hà Tĩnh trở nên nhếch nhác.



Đặc biệt là trụ sở của Sở NN&PTNT và Tỉnh đoàn là hai trụ sở nằm ở Phan Đình Phùng trêntrục đường chính của TP. Hà Tĩnh. Mặc dù cả hai đơn vị này đã được chuyển đến trụ sở mới nhưng đến nay vẫn chưa có chủ mới.



Việc không được sử dụng thường xuyên, lại là những công trình được xây dựng từ lâu nên việc xuống cấp ngày một nghiêm trọng. Cảnh xập xệ, rong rêu và xen lẫn cả rác thải đã làm làm xấu đi hình ảnh của một thành phố đô thị loại II vừa được Thủ tướng ký quyết định công nhận.



Khó khăn trong việc đấu giá tài sản



Ông Hà Văn Trọng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ năm 2017 trở về trước, trụ sở cũ không còn sử dụng theo quy định phải được đưa ra đấu giá tài sản gắn với đất.



Các cơ quan có tài sản hoặc các cơ quan quản lý tài sản đã nhiều lần đưa ra bán đấu giá nhưng không thành công. Hàng năm tỉnh phải bỏ kinh phí ra để tu bổ, tránh xuống cấp.

... Nhà khách Hương Sen đến thời điểm này vẫn chưa tìm được chủ mới



Về nguyên nhân, từ năm 2017 trở về trước thị trường bất động sản đóng băng. Đối với các trụ sở cũ có vị trí bám đường Phan Đình Phùng thì phải chuyển nhượng sử dụng đất chuyển sang kinh doanh và thuê đất có thời hạn nên khó bán.



Khó khăn lớn nhất trong việc đưa các khu nhà trên “đất vàng” ở TP. Hà Tĩnh vào sử dụng trở lại là do các tài sản trên đất còn giá trị lớn nhưng không phù hợp với mục đích đầu tư mới của nhà đầu tư.

Theo một lãnh đạo của Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Tĩnh cho hay, tại TP. Hà Tĩnh, hiện nay Trung tâm đang quản lý 4 tài sản công án ngự tại các địa điểm đắc địa gồm các trụ sở cũ của Tỉnh đoàn, Sở NN&PTNT, nhà khách Hương Sen và khu liên cơ báo Hà Tĩnh.



“Trung tâm đã tiến hành đề xuất phương án tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trụ sở cũ của Tỉnh đoàn và Sở NN&PTNT. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được UBND tỉnh phê duyệt”, vị lãnh đạo này nói.

Trụ sở Sở NN&PTNT án ngự trên đường trung tâm thành phố Hà Tĩnh



Đối với Khu liên cơ báo Hà Tĩnh do trên khu đất có tài sản của Cục Thống kê tỉnh là cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, nên phải có quyết định điều chuyển tài sản của Bộ Tài chính về cho UBND tỉnh quản lý mới thực hiện được việc bán đấu giá. Còn nhà khách Hương Sen bên phía Trung tâm đã xây dựng Đề án bán đấu giá giá cho thuê, đã được Sở Tài chính thẩm định, hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt.



Tại đường Đặng Dung giao với Cao Thắng (TP. Hà Tĩnh) trụ Sở Chi cục Thuế Hà Tĩnh cũ cũng rơi vào tình trạng hoang vắng do từ lâu tòa nhà này không còn hoạt động nên người dân đã tận dụng khu vực hành lang phía ngoài tường rào làm quán cắt tóc, buôn bán vặt…



Được biết, cách đây không lâu tòa nhà này đã giao cho UBND TP. Hà Tĩnh. Dự kiến sẽ di chuyển một số phòng ban tới làm việc, tuy nhiên do còn một số vướng mắc nên đến nay tòa nhà vẫn chưa được chỉnh trang lại.



Ngày 13/2/2019, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 175/QĐ-TTg công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh.



Tuy nhiên, còn đó quá nhiều bất cập trong công tác quản lý, điều hành và phát huy vai trò của các nhà đầu tư đã dẫn đến nhiều khu đất vàng bị lãng phí, không phát huy được tiềm năng. Chính những điều này đã khiến bộ mặt của Hà Tĩnh trở nên nhem nhuốc!





