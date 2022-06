Nhờ vợ xả nước cho đàn cá Koi, chồng 'tá hỏa' thấy các 'con cưng' nằm phơi bụng giữa nắng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng một người đàn ông đan cuống quýt tưới nước cho đàn cá Koi nằm phơi bụng trong hồ nhà mình khiến nhiều người chú ý.

Chuyện chả là anh có nhờ vợ xả nước cho hồ cá Koi, tuy nhiên cô vợ đãng trí đã quên bặt mất và lái ô tô đi gặp bạn khiến cho đàn Koi tí thì nguy to. Theo camera ghi lại có thể thấy đàn cá nằm thoi thóp phơi nắng dưới hồ nước giữa 12 giờ trưa.

Ngay khi phát hiện ra, người chồng mới cuống cuồng lấy vòi nước xả xuống hồ và tưới lên đàn cá Koi đang ngắc ngoải. Sợ đàn cá Koi không qua khỏi, người đàn ông lấy thùng, chậu xả nước rồi thả các con cá Koi vào đó.

Một chi tiết khiến người xem bật cười là dù đương lúc gay cấn, anh chồng vẫn không quên chụp ảnh lại hiện trường tàn khốc do vợ gây ra để "hỏi tội". Anh hỏi vợ: "Sao đây?". Cô vợ thật thà trả lời: “Ơ, em quên” và còn hỏi lại: “Chết hết à anh?”.

Phải đến 14h chiều, người vợ mới lái ô tô về đến nhà. Khi thấy đàn cá Koi nằm trong thùng và chậu nước có vẻ ổn, cô đã thả chúng lại xuống hồ nước.



Theo dõi đoạn clip ai cũng bật cười với câu chuyện vừa hài vừa gay cấn này. Một số người cho rằng thật may cho cô vợ đãng trí vì đàn cá Koi còn sống, nếu không thì không biết phải giải thích với chồng thế nào.

Ngoài ra cũng có nhiều bình luận đùa vui nếu anh chồng không kịp thời phát hiện thì cả nhà đã có món Koi 1 nắng thơm ngon rồi.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn