Nhiều tờ báo lớn 'sửng sốt' với màn ăn mừng khiêu khích của thủ môn Việt Nam

Your browser does not support the video tag.



Màn ăn mừng khiêu khích trọng tài của thủ môn Thanh Vũ - Nguồn: NEXT MEDIA

Cụ thể ở trận Cần Thơ hòa Công An Nhân Dân 1-1 ngày 19-3 ở vòng 1 Giải hạng nhất Việt Nam, trọng tài Đỗ Anh Đức đã thổi phạt đền Cần Thơ ở phút 88 và rút thẻ vàng phạt thủ môn Thanh Vũ. Sau đó từ chấm 11m, thủ môn Thanh Vũ đã xuất sắc cản phá cú sút của Đinh Thanh Bình (Công An Nhân Dân).

Điều đáng nói sau khi cản phá thành công phạt đền, thủ môn Thanh Vũ chạy thẳng về phía trọng tài Anh Đức bất chấp sự can ngăn của các đồng đội. Thủ thành này trượt gối nằm dài trước mặt trọng tài Đức ăn mừng với vẻ đầy khiêu khích.

Hai tờ báo thể thao lớn nhất Tây Ban Nha là AS và Marca đã đăng tải lại video màn ăn mừng của Thanh Vũ với những lời phê bình. Tờ AS giật tít: "Một thủ môn mất kiềm chế và ăn mừng quá khích trước mặt trọng tài".

...

"Nếu ở giải đấu khác, hành động này của thủ môn chắc chắn sẽ kết thúc bằng một thẻ vàng và anh sẽ bị đuổi vì đã nhận thẻ vàng trước đó", tờ này bình luận.

Báo Daily Star của Anh cũng bình luận: "Giải hạng nhất Việt Nam đã gây chú ý khi một thủ môn có màn ăn mừng đầy tức giận sau khi cản phá thành công quả phạt đền muộn màng. Anh ấy đã trượt gối trước mặt trong tài".

Báo điện tử Ole (Argentina) cũng nhắc về màn ăn mừng "quái lạ" của Thanh Vũ và nhận định đây là phản ứng hơi ngu ngốc và đáng lý trọng tài Anh Đức nên rút thẻ vàng thứ hai để truất quyền thi đấu của thủ môn này.

Tác giả: QUỐC THẮNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ