Nhiều nơi bị chia cắt do mưa lũ, 23.000 học sinh Hà Tĩnh phải nghỉ học

Từ ngày 9/10, sẽ có gần 23.000 học sinh từ mầm non đến THCS ở Hương Khê được nghỉ học (Ảnh Tư liệu)



Chiều 8/10, ông Trần Đình Hùng - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Do mưa lớn kéo dài cùng với Thủy điện Hố Hô xả lũ đã khiến nhiều địa phương bị chia cắt cục bộ. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Phòng GD&ĐT huyện đã quyết định cho học sinh từ mầm non đến bậc THCS nghỉ học từ ngày 9/10.

Theo đó, sẽ có 55 trường học với khoảng gần 23.000 học sinh nghỉ học. Việc dạy và học của các trường nói trên sẽ được tiếp tục sau khi nước rút.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài cùng với việc hồ thủy điện Hố Hô xả lũ đã khiến nhiều tuyến đường giao thông của huyện, của các xã của huyện Hương Khê bị ngập cục bộ gây chia cắt tại một số địa bàn như: Hương Đô, Hương Thủy, Hương Giang, Hà Linh, Hòa Hải, Phương Điền, Phương Mỹ.

Trong khi đó, tại đoạn từ km51+500 - km51+900, ĐT 553 do nước chảy qua cống không kịp nên tràn lên cả mặt đường.

...

“Mặc dù mặt đường chưa bị ngập sâu nhưng do nước chảy xiết nên hạt đã rào, cấm đường qua đoạn này đồng thời cắt cử cán bộ túc trực để điều tiết giao thông”, ông Cao Vũ Thái - Hạt trưởng Hạt giao thông số 4 (thuộc Công ty Cổ phần QL&XDCT giao thông Hà Tĩnh) cho biết.

Lực lượng Hạt Giao thông số 4 canh gác đoạn qua km51+500 - km51+900, ĐT 553



Ông Lê Quang Vinh - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Khê cho biết thêm: Để chủ động ứng phó với mưa lũ, UBND huyện đã yêu cầu các địa phương, đơn vị chuẩn bị và triển khai phương án đề phòng lũ quét trên các sông, suối, ngập úng và sạt lở đất ở vùng núi.

Các địa phương cần kiên quyết sơ tán dân ở những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là các vùng sạt lở bờ sông như tại xã: Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Trạch, Gia Phố...; các vùng trồng keo, độ dốc lớn có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống lũ quét tại các xã: Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Lâm, Hòa Hải…

Bên cạnh đó, cần kiểm tra các điều kiện đảm bảo, hướng dẫn, cắm biển báo và có các biện pháp cảnh báo giao thông, nhất là các đoạn đường có nguy cơ ngập lụt, tràn, ngầm qua suối; cấm vớt củi, đánh bắt cá ở những khu vực lũ nguy hiểm; tránh lơ là, chủ quan trong mưa, lũ; tổ chức ứng trực để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra…

Tác giả: Sỹ Hoà

Nguồn tin: Báo Giao Thông