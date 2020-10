Nhân viên không mặc quần áo nhảy múa để thu hút khách

Khoảng 22h ngày 3/10, Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP.Biên Hòa và Công an phường Tân Mai kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Gia Đình 106 (địa chỉ số 80 Trương Định, khu phố 2, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang có 02 nhân viên nữ trong tình trạng không mặc quần áo nhảy múa phục vụ khách hát.

Qua làm việc, các nhân viên khỏa thân khai nhận được sự cho phép của chủ cơ sở để thực hiện hành vi nhảy múa thoát y với khách nam để khách “bo” nhiều tiền và thu hút khách đến cơ sở.

Quán karaoke phát hiện nhân viên khỏa thân múa cho khách. Ảnh: Công Lý

Ngoài ra tại phòng hát có nhân viên nữ thoát y khỏa thân, cơ sở cho nhân viên canh gác báo động để đối phó với lực lượng chức năng. Hiện, cơ quan chức năng đang lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn nhớ trước đó, tại cơ sở kinh doanh karaoke Dòng Đời tại khu phố 2, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai cùng xảy ra tình trạng nhân viên đang trong tình trạng thoát y nhảy múa với khách.

Tối 5/9, công an bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Dòng Đời và phát hiện 4 phòng đang hoạt động, có khách hát karaoke. Trong đó, 2 nữ nhân viên đang trong tình trạng thoát y, 3 nữ nhân viên không mặc áo, nhảy múa với khách.

Các nữ nhân viên cho biết việc múa thoát y là nhằm thu hút khách tới quán và kiếm tiền "bo".

Tác giả: Bảo An (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất Việt