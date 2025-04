Bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của nữ giáo viên buôn bán ma túy

Ngày 27/4, trong khuôn khổ đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30/4 - 1/5, lực lượng công an các xã Quài Cang, Quài Nưa (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên, triệt phá thành công một vụ án ma túy, bắt giữ một đối tượng ngay tại hiện trường.

Đối tượng bị bắt giữ là Lò Thị Phương (SN 1980), cư trú tại bản Kệt, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo. Điều đáng chú ý, Phương hiện đang là giáo viên công tác tại địa phương, khiến sự việc càng gây bàng hoàng trong dư luận. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một cục heroin.

Đối tượng Lò Thị Phương cùng tang vật. Ảnh: Tiền Phong Online



Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lò Thị Phương, lực lượng công an tiếp tục phát hiện thêm hai cục heroin, ba cân điện tử cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Tổng số lượng heroin thu giữ lên tới 5,69 gam.

Tại cơ quan điều tra, Lò Thị Phương khai nhận đã lợi dụng vỏ bọc giáo viên để che giấu hành vi phạm tội, cung cấp ma túy cho các điểm bán lẻ trên địa bàn huyện. Khi bị bắt giữ, Phương đang trên đường vận chuyển số ma túy để tiêu thụ.

Vụ việc không chỉ là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của ngành giáo dục, gây hoang mang trong phụ huynh, học sinh và tạo tác động tiêu cực đến xã hội.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Chi Chi (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn