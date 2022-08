'Nhà nửa hầm' cho người nghèo mong manh trong trận mưa lũ lịch sử ở Hàn Quốc

Tổng thống Yoon đích thân đến ngôi nhà nơi 3 người trong một gia đình tử vong do ngập nặng - Ảnh: CHOSUN

Nỗi đau của gia đình nghèo

Theo báo Chosun, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok Yeol đến căn nhà nửa hầm ở phường Sillim, quận Gwanak, thủ đô Seoul, nơi 3 người trong một gia đình vừa thiệt mạng vì mắc kẹt do mưa lũ tối 8-8.

3 người chết gồm 2 người phụ nữ gần 50 tuổi và 1 bé gái 13 tuổi vì không thể thoát ra ngoài. Đau lòng hơn, chị A là một người có khiếm khuyết về trí tuệ và gia đình chị nằm trong diện khó khăn.

Được biết, gia đình chị A gồm 4 người là mẹ chị A (73 tuổi), em gái chị cùng người con gái 13 tuổi và chị sinh sống trong một căn bán hầm (còn gọi là banjiha) bên dưới một biệt thự. Khi nước dâng lên và tràn vào nhà một cách nhanh chóng, cửa ra vào bị chặn cứng bởi áp lực của nước khiến cả gia đình bị mắc kẹt và tử vong thương tâm.

Trước đó, em gái chị A có gọi điện cho một người bạn để nhờ báo cảnh sát nhưng do mực nước dâng quá cao cùng với việc đi lại bị hạn chế, nên cảnh sát đã không đến hiện trường kịp thời.

Riêng mẹ chị A, hiện đang điều trị nội trú tại một bệnh viện địa phương, đã thoát nạn.

Vào những năm 1970, khi những căng thẳng với Triều Tiên leo thang, Chính phủ Hàn Quốc lúc bấy giờ yêu cầu người dân xây dựng những căn phòng bên dưới nhà để làm nơi trú ẩn phòng trường hợp khẩn cấp. Những ngôi nhà có căn phòng như vậy được gọi là nhà nửa hầm.

Tại Hàn Quốc, nhà nửa hầm đã không còn xa lạ với những người dân có thu nhập thấp. Nhà nửa hầm thường có không gian ọp ẹp, tù túng, bí bách, thiếu ánh sáng mặt trời, và thường xuyên phải tiếp xúc với các chất ô nhiễm từ mặt đất.

Đặc biệt khi trời mưa, nước từ trên đường đổ xuống những căn nhà nửa hầm và tràn vào nhà.

Sau khi thăm ngôi nhà có 3 người thiệt mạng, Tổng thống Yoon cũng thăm các gia đình khác trong khu vực phường Sillim, sau đó ông tới Trung tâm cộng đồng Sinsa, quận Gangnam để thăm hỏi và động viên những người dân đang sơ tán.

Trong cuộc họp chiều 9-8, phát ngôn viên Kang In Sun cho biết Tổng thống Yoon chỉ đạo Bộ Nội vụ và an ninh cùng các chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra vấn đề an toàn nhà ở, đặc biệt là những căn nhà như thế này.

Hình ảnh căn nhà nửa tầng hầm với cửa sổ nhìn ra mặt đường xuất hiện trong bộ phim đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim quốc tế Cannes, Parasite (Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong Joon Ho phản ánh sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội Hàn Quốc hiện nay - Ảnh: CHOSUN

Vì sao mưa kỷ lục?

Theo Cục khí tượng Hàn Quốc, nguyên nhân của trận mưa lớn đêm qua là do các luồng khí lạnh và khô Siberia từ Bắc cực tràn xuống khu vực bán đảo Triều Tiên. Cùng lúc đó, áp cao Bắc Thái Bình Dương đẩy luồng không khí nóng ẩm lên cao.

Khi hai khối khí nóng, lạnh gặp nhau sẽ gây ra sự xung đột giữa hai khối khí dẫn đến hiện tượng nhiễu loạn không khí sinh ra mưa. Đặc biệt, hai luồng không khí này va chạm quá mạnh khiến vùng mây gây mưa kéo dài theo hướng đông - tây trong khi chiều dài theo hướng bắc - nam lại hẹp. Đây cũng là lý do vì sao mưa to trong đêm ngày 8-8 chỉ diễn ra ở khu vực miền Trung Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức tại Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết: "Những trận mưa to và lượng mưa tăng mạnh như hiện nay là do một phần ảnh hưởng của biến đổi khí hậu".

Theo phân tích của một nhà nghiên cứu tại Trung tâm vật lý khí hậu thuộc Viện Khoa học cơ bản (IBS), hiệu ứng nhà kính khiến nhiệt độ không khí tăng lên gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu, làm tăng độ ẩm và lượng hơi nước trong không khí dẫn đến lượng mưa tăng.

Cũng theo những phân tích của KMA, lượng mưa trung bình ngày đạt 381,5mm, cao nhất trong 115 năm qua ở Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, lượng mưa mỗi giờ tại khu vực quận Dongjak, Sindaebang (Seoul) đạt 136,5 mm/ giờ. Con số này vượt xa lượng mưa kỷ lục 118,6 mm/giờ được ghi nhận ngày 5-8-1942. Đây cũng là lượng mưa theo giờ cao nhất từng được ghi nhận ở Seoul.

Ngập nặng dưới chân cầu Jamsu được ghi nhận sáng 9-8 ở Seoul - Ảnh: YONHAP

Đã có ít nhất 8 người chết Tính đến 11h trưa 9-8 (theo giờ địa phương), số người thiệt mạng do trận mưa kỷ lục đêm qua đã tăng lên 8 người, trong đó có 5 người ở thủ đô Seoul và 3 người ở tỉnh Gyeonggi. Ngoài ra còn có 6 nạn nhân đang mất tích. Hiện đã có 163 người từ 107 hộ gia đình ở Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi phải di tản đến các trường học hoặc nhà thi đấu. Ngoài ra, tại các quận Dongjak, Seoul và Gwangmyeong, Gyeonggi, có 273 người từ 165 hộ gia đình đã đến lánh nạn tại các trung tâm cộng đồng và trung tâm phúc lợi. Theo Hãng tin Yonhap, cơn mưa kỷ lục kéo dài từ tối 8-8 đến 14h ngày 9-8 làm hư hỏng hơn 5.000 chiếc xe, trong đó có hơn 1.000 xe ngoại nhập, gây thiệt hại hơn 60 tỉ won (khoảng 46 triệu USD).

Tác giả: UYÊN PHƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ