Người sàm sỡ bé gái ở Thanh Hóa là Chủ tịch UBMTTQ xã Xuân Thắng

Trao đổi với Zing chiều 4/7, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan chức năng huyện Thường Xuân và xã Xuân Thắng đang làm rõ vụ việc ông Lâm Văn Tòi, Chủ tịch UBMTTQ xã Xuân Thắng, bị tố sàm sỡ bé gái 16 tuổi.

Theo bà Thủy, ngay khi nhận thông tin, UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo UBMTTQ huyện và xã xác minh, báo cáo về vụ việc và tường trình của ông Tòi.

Camera giám sát của hộ gia đình ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, quay lại cảnh người đàn ông quấy rối, sàm sỡ và cưỡng hôn bé gái 16 tuổi.

"Quan điểm của chúng tôi là nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm, không bao che. Ông Tòi đang làm việc với công an và cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra", bà Thủy nói.

Trước đó, chiều 28/6, camera giám sát của một gia đình ở xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân, quay lại được cảnh ông Tòi có hành vi quấy rối, sàm sỡ bé gái 16 tuổi.

Theo nội dung video, ông Tòi sờ mó, đụng chạm vào vùng cổ, lưng của bé gái. Sau đó, ông này còn cưỡng hôn nạn nhân. Bé gái lúc đó chỉ biết tránh né và chạy vào trong nhà.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: zingnews.vn