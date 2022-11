Your browser does not support the video tag.

Camera ghi cảnh người phụ nữ ở Hưng Yên bị đâm trọng thương. Nghi phạm cầm dao đâm liên tiếp 5 nhát vào người nạn nhân, rồi cướp túi xách đựng tiền.

Ngày 5/11, trao đổi với Zing, lãnh đạo UBND xã Dương Quang, TX Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp tài sản.

Sự việc xảy ra khoảng 17h ngày 4/11 tại thôn Vũ Xá, xã Dương Quang. Nạn nhân là người phụ nữ kinh doanh tại nhà.

... Người phụ nữ bị đâm trọng thương. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo lãnh đạo xã, nạn nhân kinh doanh cửa hàng cám tại nhà. Chiều 4/11, sau khi quan sát thấy nhà vắng người, nghi phạm cầm dao xông vào, đâm liên tiếp vào người nạn nhân, cướp túi xách đựng tiền sau đó bỏ chạy.

"Người đàn ông sau đó đã bị công an bắt giữ. Nghi phạm là người ở huyện bên cạnh. Nạn nhân bị đâm 5 nhát vào người, nên đã được chuyển lên bệnh viện tại Hà Nội để cấp cứu", lãnh đạo UBND xã Dương Quang cho biết.

Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ việc.

Tác giả: Xuân Huy

Nguồn tin: zingnews.vn