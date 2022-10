Người phụ nữ mang thai 36 tuần "tố" bị hàng xóm đánh nhập viện

Hình ảnh chị M. bị hành hung bằng mũ bảo hiểm được camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Phản ánh tới Báo PNVN, chị M. (sinh năm 1989, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, sau khi bị hàng xóm hành hung, chị và gia đình đã gửi đơn tới Công an huyện An Dương để đề nghị điều tra, xử lý.

Chị M. trình bày, vợ chồng chị mới chuyển về xã An Đồng ở được vài năm nay. Tối 25/9, do mâu thuẫn việc làm rãnh thoát nước thải, ông P. và anh T. (hàng xóm) đã dùng chổi, mũ bảo hiểm tấn công chồng chị.

"Khi tôi vừa chạy đến, chưa kịp can ngăn thì cũng bị những người này tấn công. Họ dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu tôi, khiến tôi phải nhập viện, khâu 4 mũi. Thời điểm đó, tôi đang mang thai tuần thứ 36", chị M. kể.

Chị M. cho biết, sau khi bị hành hung, chị phải nằm viện điều trị 12 ngày. Hiện tại chị đã xuất viện nhưng vẫn còn đau đầu, chóng mặt.

...

"Họ ác độc quá, tôi bụng mang dạ chửa như vậy, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ thế mà họ lỡ hành hung tôi. Thật sự những ngày qua tôi rất lo lắng cho đứa con trong bụng...", chị M. nói.

Theo chị M., sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình nhà hàng xóm không hề hỏi thăm hay có động thái xin lỗi mà vẫn tỏ ra bình thản như chưa có chuyện gì.

"Vợ chồng tôi đã làm gửi lên Công an huyện An Dương. Quan điểm của tôi là sẽ làm mọi việc đến cùng. Hành hung phụ nữ mang thai là không thể chấp nhận được", nữ nạn nhân bày tỏ.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 12/10, chỉ huy Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng, cho biết, đã nắm được thông tin về sự việc và đang cử cán bộ đi xác minh.

"Chúng tôi đã tiếp nhận hồ sơ và đang xử lý vụ việc. Quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu xử lý đến đó, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật", chỉ huy Công an huyện An Dương nói.

Tác giả: Nguyễn Long

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam