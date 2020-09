Người mẹ nghèo Hà Tĩnh bất lực nhìn con phải dừng bước trước cổng trường đại học

Số phận hẩm hiu

Ở thôn Bình Minh, xã Trung Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) ai cũng xót thương cho hoàn cảnh khó khăn, bi đát của cô giáo mầm non về hưu Hoàng Thị Huệ (SN 1962, tên thường gọi là cô Huê). Cuộc đời cô giáo mầm non là chuỗi dài đằng đẵng của bất hạnh bủa vây.

Lá đơn cầu xin cho con gái được học của người mẹ bất hạnh.

Hơn 20 tuổi, Hoàng Thị Huệ theo học tại chức rồi được nhận vào dạy mầm non ở quê để hưởng lúa từ hợp tác xã. Cứ lầm lũi đi dạy cùng cha mẹ nuôi các em trưởng thành quên luôn cả chuyện tình duyên. Khi các em đã lớn khôn cũng là lúc tuổi xuân Huệ vút qua sau những lớp học mầm non tuềnh toàng khó nhọc. Quá lứa lỡ thì, Hoàng Thị Huệ nhận lời làm vợ kế cho một người đàn ông trong xã. Những bất hạnh của cô giáo mầm non đẹp người đẹp nết cũng bắt đầu từ đây.

Đứa con đầu với bao hy vọng ra đi sau một năm làm Huệ như ngã gục. Khát khao được làm mẹ thôi thúc cô gắng có thai. Lần 2, lần 3 rồi đến lần thứ 6 tiếp theo của Huệ đều thất bại do sảy thai non.

Nghĩ số mình bất hạnh, nhiều lúc Hoàng Thị Huệ buông xuôi cho số phận, mặc đến đâu thì đến. Khi có thai lần thứ 8, thì trời thương cho cô được toại nguyện. Bé Nguyễn Thị Linh Chi ra đời trong niềm vui vô bờ bến sau ca mổ thai non hơn 7 tháng. Linh Chi sinh non nên ốm yếu, còi cọc, ốm đau liên miên.

Linh Chi được 5 tuổi thì bố mất sau một cơn bạo bệnh. Cũng từ đây, gia đình bên nội xa lánh mẹ con cô. Gần 60 tuổi, hai mẹ con côi cút trong căn nhà bếp tềnh toàng.

Người mẹ bất lực vì không có tiền cho con học đại học.

Điều an ủi lớn nhất của cô Huệ chính là việc Linh Chi rất ngoan, chăm học và học giỏi. 12 năm liền là học sinh giỏi, nhiều năm là học sinh giỏi cấp huyện. Kết quả Kỳ thi THPT 2020, Linh Chi đạt kết quả ấn tượng với tổng số điểm bài làm Khối A đạt 25,75 điểm (Toán 9, Hóa 9,25 và Lý 7,5). Ước mơ cháy bỏng được đứng trên giảng đường đại học của Linh Chi đang dần trở thành hiện thực. Nhưng cũng chính lúc này, gánh nặng lại đè lên vai người mẹ. Cô giáo về hưu Hoàng Thị Huệ òa khóc nức nở khi nói với đứa con gái duy nhất: "Mẹ đành có lỗi với con, tình thế mẹ lúc này bất lực không lo cho con theo đuổi ước mơ vào đại học được".

Cần lắm những tấm lòng

...

Bà Hoàng Thị Nga (em gái cô Huệ) cho biết: "Từ ngày biết được điểm của cháu ai cũng mừng nhưng với hoàn cảnh của mẹ con đành bất lực. Cái bìa đất để cắm vay ngân hàng cũng không có". Nhiều năm nay, cô Huệ đau ốm triền miên nhưng không dám bước chân tới cổng bệnh viện vì không có tiền.

Khó khăn là vậy nhưng Linh Chi chưa một lần nghĩ tới bỏ học. Từ nhỏ, Chi ước mơ cháy bỏng được trở thành dược sĩ. Mùa thi năm nay, Chi đăng ký vào Khoa Dược – Đại học Y Dược Huế. Với số điểm trên cùng với điểm ưu tiên, cơ hội bước vào giảng đường đại học của Chi là rất lớn. "Mẹ ốm yếu triền miên giờ em đi học cũng không đành lòng. Mỗi tháng với số tiền lương ít ỏi không đủ mẹ mua thuốc nên em sẽ cố gắng vừa học vừa làm thêm để mẹ không phải lo lắng chuyện tiền bạc", Linh Chi tâm sự.

Cảnh gia đình khó khăn nên em Chi rất có ý thức trong học tập.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học – Cựu giáo chức Can Lộc - ông Võ Đức Đại cho biết: "Trước đây, mấy lần công đoàn ngành mong muốn xây nhà Mái ấm công đoàn cho cô Huệ nhưng không thành vì bố mẹ chồng cô không cho làm Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Trước nguy cơ cháu Linh Chi phải dừng bước trước cổng đại học, Hội lên thăm, động viên phần quà nhỏ và gửi lời kêu gọi đến các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị cùng chug tay cho Linh Chi có một cơ hội được tiếp tục đi học".

Nhìn những tấm giấy khen được treo trang trọng bên tường nhà và mép tường cạnh bếp nơi Linh Chi vừa nấu ăn vừa học bài qua ánh sáng của ô kính trên ống khói rọi xuống khiến ai cũng xót xa.

Chia tay mẹ con cô Huệ, nhìn ánh mắt tuyệt vọng của cô khi bất lực nhìn con có nguy cơ phải dừng bước trước cổng trường đại học khiến chúng tôi không khỏi xót xa.

Hơn lúc nào hết, mẹ con cô Huệ đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ bé em Linh Chi - Mã số 598 xin gửi về: Cô Hoàng Thị Huệ ở thôn Bình Minh, xã Trung Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh).