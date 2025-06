Mùa hè dùng điều hòa kiểu này, nhiều người đang "tự hại mình" mà không biết

Để nhiệt độ điều hòa quá thấp hoặc chênh lệch lớn với bên ngoài

Nhiệt độ quá thấp khiến cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để thích nghi, gây mệt mỏi, uể oải, đau đầu, thậm chí sốc nhiệt khi di chuyển đột ngột từ phòng điều hòa ra ngoài trời nắng nóng. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn còn làm giảm sức đề kháng, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus tấn công gây ra các bệnh về đường hô hấp như viêm họng, viêm mũi, viêm phế quản.

Nên duy trì nhiệt độ phòng ở mức 26-28 độ C. Nhiệt độ này vừa đủ mát để cảm thấy thoải mái, vừa không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hạn chế để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá 7 độ C so với nhiệt độ bên ngoài.

Đóng kín cửa phòng liên tục và không thông gió

Nhiều người nghĩ rằng đóng kín cửa phòng sẽ giúp giữ hơi lạnh tốt hơn, nhưng đây là một sai lầm nghiêm trọng. Không khí trong phòng kín không được lưu thông sẽ trở nên bí bách, ô nhiễm gấp nhiều lần không khí bên ngoài. Các chất gây dị ứng, bụi bẩn, vi khuẩn, nấm mốc có thể tích tụ, gây ra các vấn đề về hô hấp, dị ứng, khô da và mắt.

Dùng điều hòa sai cách có thể gây ảnh hưởng xấu với sức khỏe. Ảnh: Shutter Stock

Khoảng 2-3 tiếng nên tắt điều hòa và mở cửa phòng khoảng 15-30 phút để không khí được lưu thông, mang khí tươi vào phòng. Nếu có thể, hãy sử dụng quạt kết hợp với điều hòa để tăng cường đối lưu không khí.

Để gió điều hòa thổi trực tiếp vào người

Việc để luồng gió lạnh từ điều hòa thổi trực tiếp vào cơ thể, đặc biệt là vùng đầu, cổ, gáy, có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Hơi lạnh ngấm sâu làm co cơ, giảm lưu thông máu, dẫn đến đau mỏi vai gáy, cứng khớp, tê bì chân tay. Đối với trẻ nhỏ, việc này dễ gây viêm phổi, cảm lạnh.

Tránh lắp đặt điều hòa ngay trên đầu giường ngủ hoặc nơi ngồi làm việc. Điều chỉnh hướng gió lên trên hoặc sử dụng chế độ đảo gió tự động để hơi lạnh lan tỏa đều khắp phòng mà không thổi trực tiếp vào người.

Bật điều hòa ngay khi vừa đi nắng về hoặc vừa tắm xong

Khi đi nắng về hoặc vừa tắm xong, cơ thể đang có sự chênh lệch nhiệt độ lớn với môi trường bên ngoài, hoặc các lỗ chân lông đang giãn nở. Việc tiếp xúc ngay với không khí lạnh của điều hòa có thể gây sốc nhiệt, cảm lạnh, đau đầu, chóng mặt, thậm chí là đột quỵ đối với người có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp.

Khi vừa đi nắng về, hãy nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát một chút để cơ thể dần thích nghi. Sau khi tắm, nên lau khô người hoàn toàn và chờ khoảng 15-20 phút rồi mới vào phòng điều hòa.

Lạm dụng điều hòa và không bổ sung độ ẩm

Điều hòa có khả năng hút ẩm trong không khí để làm mát, dẫn đến tình trạng không khí trong phòng trở nên khô. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến da (khô, nứt nẻ, lão hóa sớm), mắt (khô mắt, mỏi mắt, ngứa rát) và hệ hô hấp (khô mũi, khô họng, dễ bị viêm).

Không vệ sinh điều hòa định kỳ

Điều hòa sau một thời gian sử dụng sẽ tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn, nấm mốc trong bộ lọc và dàn lạnh. Nếu không được vệ sinh định kỳ, những tác nhân gây hại này sẽ phát tán vào không khí, gây ra các bệnh về đường hô hấp, dị ứng, ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong phòng. Vệ sinh lưới lọc điều hòa 2-4 tuần/lần và bảo dưỡng toàn bộ máy định kỳ 3-6 tháng/lần tùy tần suất sử dụng.

