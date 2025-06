Xót xa 4 con thơ sống cơ cực, nay bố lại đột ngột qua đời

Chiều 18/6, miền quê biển ngang Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh đỏ rực nắng, nhưng lòng người đông cứng trong tang tóc. Anh Phạm Văn Ngọc, người đàn ông 46 tuổi gánh cả gia đình trên vai đã gục xuống bên vuông tôm, thân hình "cứng đờ" trên nền giếng lạnh.

Chị Phương, người vợ trẻ 37 tuổi, gọi chồng không đáp, chạy vào chỉ thấy một cái xác không hồn. Tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng! Một cú sốc định mệnh quật ngã trụ cột, để lại sau lưng những mảnh đời quá đỗi éo le: bà lão 84 tuổi nằm liệt, người vợ tảo tần, và bốn đứa con thơ – 11 tuổi, 9 tuổi, 6 tuổi, 3 tuổi – ngơ ngác giữa cơn bão đời.

4 đứa trẻ thơ bỗng chốc mất đi người bố vốn là trụ cột gia đình, cũng là cả bầu trời tình thương của chúng.

Ngày chính quyền, bà con lối xóm lo liệu đám táng cha, 4 cặp mắt non nớt nhìn quan tài không hiểu vì sao bố mãi không dậy. Đứa lớn cúi đầu, nước mắt rơi lặng lẽ, vai gầy run rẩy như cành non gãy gập. Đứa thứ hai, thể trạng yếu ớt, nép vào mẹ, hoảng hốt giữa tiếng khóc than.

Những giọt nước mắt của đứa con trai đầu lòng, cháu Phạm Bảo Quang (mới học lớp 5) khiến bà con lối xóm nghẹn lòng.

Không ai cầm được nước mắt khi nhìn bé Phạm Văn Khải (5 tuổi) hồn nhiên nô đùa giữa không khí ngột ngạt của khói nhang và tiếng khóc tức tưởi. Nhiều lúc bé còn cười giòn tan, những bước chân nhảy nhót vô tư bên quan tài cha, tất cả như những mũi dao sắc lẹm cứa nát trái tim những người đưa tiễn. Mỗi nụ cười của em là một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, một tiếng nấc nghẹn ứ trong lòng người lớn. Niềm vô tư ấy, trong khoảnh khắc tang tóc này, sao mà đau đớn đến xé lòng!

Bé Khải (3 tuổi) còn ngây thơ vui đùa, nhai kẹo trong đám tang cha.

Còn cháu út Hải Đăng (3 tuổi) bé bỏng nhất, ngơ ngác trong vòng tay người lạ. Đôi mắt tròn đen láy ngước nhìn mọi người, nhìn chiếc quan tài bố, không hiểu vì sao thế giới yên bình bỗng chốc ngập tràn nước mắt. Tương lai của em, từ giây phút kinh hoàng ấy, đã vĩnh viễn vắng bóng người cha vốn sẽ cõng em trên lưng, dắt em những bước đi chập chững đầu đời.

Bé út Hải Đăng (3 tuổi) vẫn còn quá ngây thơ để có thể hiểu hết nỗi mất mát quá lớn của em.

Chị Phương đứng đó, như bức tượng đổ nát. Người đàn bà góa bụa giữa tuổi thanh xuân, công việc chẳng ổn định, vốn chỉ biết quẩn quanh với mẹ già và đàn con dại, giờ đây chới với giữa biển khơi mênh mông không bến bờ. Đôi mắt chị đục mờ, sưng húp vì những đêm dài khóc cạn nước mắt.

... 5 mẹ con chị Phượng đau đớn trước mất mát quá lớn của gia đình.

Cái chết của anh Ngọc không chỉ là sự ra đi của một người đàn ông. Đó là cơn địa chấn dữ dội, nghiền nát cả một gia đình nhỏ, nhấn chìm bốn đứa trẻ vào vực thẳm bất hạnh trước khi chúng kịp hiểu thế nào là hạnh phúc. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi, gánh nặng mưu sinh như núi non đè nặng đôi vai gầy của chị Phượng. Tương lai phía trước chị, chỉ thấy một màu xám xịt, bế tắc đến nghẹt thở. Cuộc sống của bốn đứa con thơ, từ nay, chỉ còn là chuỗi ngày cơ cực, bữa đói bữa no, manh áo rách vá đi vá lại.

Chị Phượng và 4 đứa con thơ của chị rất cần sự giúp đỡ dù là nhỏ nhất vào lúc này. Mẹ con chị giờ chỉ còn biết trông chờ vào tấm lòng vàng của bà con, xóm giềng, của những trái tim biết rung cảm trước nỗi đau, sự nghiệt ngã mà họ đang phải gánh chịu. Hãy để tình thương xoa dịu nỗi đau tột cùng, để bốn mầm non tội nghiệp kia không bị bỏ rơi giữa dòng đời nghiệt ngã.

Mọi sự giúp đỡ 4 bé xin gửi về: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217 Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT40

