Người hâm mộ Hàn xót xa trước sự ra đi của nữ diễn viên Oh In Hye vì tự tử

Theo một nguồn tin của Naver thì người nhà Oh In Hye xác nhận cô qua đời vào tối 14/9. Nguồn tin này cho biết: “Chúng tôi đã hi vọng và cầu nguyện con bé vượt qua. Nhưng In Hye tội nghiệp đã không qua khỏi”.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 14/9, Oh In Hye được một người bạn tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh tại nhà riêng. Ngay sau đó nữ diễn viên được các nhân viên y tế sơ cứu và đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Vào thời điểm các bác sĩ có mặt tại nhà Oh In Hye, nữ diễn viên đã ngừng thở, ngưng tim và không có mạch đập. May mắn sau khi được sơ cứu bằng cách hô hấp nhân tạo, dấu hiệu sinh tồn của cô đã trở lại. Tuy nhiên nữ diễn viên vẫn chưa tỉnh nên sẽ phải điều trị tích cực trong bệnh viện.

Đồng thời, sở cảnh sát Yeonsu, Incheon nơi Oh In Hye sinh sống cũng đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu cảnh sát cho rằng có thể nữ diễn viên đã cố tự sát.

Oh In Hye sinh năm 1984, tốt nghiệp đại học Dongduk ở Seoul, cô ra nhập làng giải trí với vai trò diễn viên vào năm 2010. Cô từng tham gia loạt phim như “Sin of a family (2010”, “Mỹ nam đại chiến (2013), “ The Plan (2014)... Đặc biệt, năm 2011, tại Liên hoan phim Quốc tế Busan, cái tên Oh In Hye bỗng chốc xuất hiện trên nhiều mặt báo vì hình ảnh cô trong bộ váy hở hang trên thảm đỏ gây “sốc”. Thậm chí thời điểm ấy, nữ diễn viên còn bị gắn mác “Diễn viên hở bạo nhất lịch sử” và bị chỉ trích thậm tệ.

Thời gian gần đây, cô chủ yếu làm các vlog hướng dẫn làm đẹp, trang điểm, ca hát... trên YouTube sau khi hết hạn hợp đồng diễn viên. Trước khi qua đời 1 ngày, nữ diễn viên không có biểu hiện tâm lý bất thường, bởi cô còn đăng ảnh tự chụp lên trang cá nhân kèm ghi chú: "Đã lâu rồi mới có một buổi hẹn hò cuối tuần ở Seoul".

Do đó, khi thông tin Oh In Hye qua đời được công bố, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự xót xa và cầu chúc cho nữ diễn viên sẽ gặp những điều tốt đẹp ở thế giới mới. Cụ thể họ viết: “Tại sao cô ấy lại chọn cách ra đi như vậy? Thật đáng tiếc”, “Dù có tuyệt vọng đến mức nào đi chăng nữa cũng đừng làm vậy chứ, chúc cho Oh In Hye sẽ luôn tươi cười rạng rỡ và hạnh phúc trên thiên đường”, “Tạm biệt Oh In Hye, hãy sống thật bình an ở nơi đó nhé”,…

Trước nữ diễn viên họ Oh, làng giải trí Hàn Quốc từng chứng kiến nhiều ngôi sao đang trên đỉnh cao sự nghiệp như Jonghyun (SHINee), Woo Bong Shik, Kim Sung Min và đặc biệt là Suli, Go Hara,…chọn cách cực đoan để kết thúc mạng sống khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Tác giả: LỘC LIÊN (Theo Naver)

Nguồn tin: Báo Tiền phong