Người đàn ông bị vợ và anh vợ trói vào sau xe ô tô kéo lê trên đường nửa cây số

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra tại thị trấn Kadodara, quận Surat thuộc bang Gujarat, Ấn Độ. Nạn nhân là Balkrishna Rathod, bị cô vợ Sheetal và anh trai Anil Chauhan của cô này bạo hành dã man.

Balkrishna Rathod là công nhân của một nhà máy nhuộm, tuần trước người đàn ông này trở về nhà trong bộ dạng say xỉn, sau đó chửi mắng và đánh đập cô vợ Sheetal. Trước đó, Sheetal cũng thường xuyên bị Balkrishna bạo hành.

Anil đã bị bắt giữ sau khi trói em rể vào sau xe rồi kéo lê trên đường.



Ấm ức, Sheetal đã gọi cho anh trai Anil Chauhan đến can thiệp. Không lâu sau khi nhận được cuộc gọi của em gái, Anil đã lái xe đến nơi, rồi vào nhà tra hỏi Balkrishna tại sao lại đánh đập em gái mình.

Sau cuộc cãi vã, Anil và em gái đã tấn công và trói Balkrishna vào sau xe ô tô. Sau đó, Anil lái xe kéo lê em rể trên đường hơn nửa cây số. Chỉ đến khi người dân phát hiện ra vụ việc và chặn xe lại, Balkrishna mới được giải cứu.

Balkrishna ngay lập tức được đưa đến viện với chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu và những vết trầy xước trên khắp cơ thể.

Người dân sau khi bắt giữ Anil lại, đã gọi cho cảnh sát và hiện người đàn ông này cùng em gái đang bị tạm giam chờ điều tra. Theo cảnh sát, Anil và em gái Sheetal có thể bị khép tội âm mưu giết người.

Tác giả: Hà Vy

Nguồn tin: saostar.vn