Người dân chằng néo nhà cửa đối phó với bão

Người dân chằng néo, gia cố lại nhà cửa, trường học để đối phó với bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo vào chiều ngày mai (14/10) cơn bão số 7 sẽ đổ bộ vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Hà Tĩnh là một trong những địa phương sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 7. Thời tiết vào chiều ngày 13/10 khá âm u, sóng biển khá mạnh.

Để không bị động cũng như giảm thiệt thiệt hại, ảnh hưởng bởi cơn bão, người dân các huyện Lộc Hà, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang khẩn trương chằng néo, gia cố lại nhà cửa, trường học cũng như đưa tàu thuyền vào các khu neo đậu an toàn.

Sử dụng bao tải cát đè lên mái nhà là một biện pháp khá hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại do bão

Anh Nguyễn Văn Toàn (xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) cho biết, từ trưa ngày hôm nay (13/10) gia đình anh đã dùng các bao tải cát để đưa lên mái nhà.

“Chúng tôi ở sát biển nên rất dễ bị ảnh hưởng. Từ hàng chục năm nay, người dân đã áp dụng kinh nghiệm sử dụng các bao tải cát để đưa lên đè trên mái nhà, nó sẽ giảm thiểu thiệt hại do mưa bão rất nhiều”.

Tại trường Tiểu học Thịnh Lộc (Lộc Hà) nhà trường đã huy động hàng chục phụ huynh cùng với giáo viên khẩn trương chằng néo lại các mái tôn, mái ngói, dùng tre, gỗ kiên cố lại các phòng học.

Gia cố lại các phòng học

Cô Hoàng Nữ Quỳnh Nga, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thịnh Lộc cho biết: “Hiện chưa có thông báo cho học sinh nghỉ học, nhà trường sẽ bám sát các thông báo để đảm bảo an toàn cho học sinh. Hiện nhà trường cùng phụ huynh đang chằng néo lại trường lớp để đảm bảo an toàn trước cơn bão”.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Sót giúp các ngư dân chằng néo tàu thuyền

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện đang hoạt động, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển phối hợp với các địa phương ven biển đã thông báo cho 3.957 tàu cá với 14.932 lao động về nơi tránh trú an toàn.

Tính tới chiều nay (13/10), tất cả các tàu thuyền cùng ngư dân đã vào bờ tránh trú bão an toàn.

Tại các xã bãi ngang của huyện Thạch Hà không có âu thuyền nên các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Sót giúp người dân di chuyển tàu thuyền vào nơi an toàn

Thiếu tá Nguyễn Đình Hiểu, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, khi nhận được thông tin về diễn biến cơn bão số 7, đơn vị đã phối hợp với các ngành liên quan thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động ngoài biển để vào các khu neo đậu.

Hiện tất cả các tàu thuyền trên địa bàn Hà Tĩnh đã vào các khu neo đậu an toàn

“Hiện nay, các tàu thuyền tại khu vực Cảng Cửa Sót đã nhận được thông báo và vào các khu neo đậu an toàn. Chúng tôi tiếp tục phối hợp với các ngành giám sát, không để ngư dân ra khơi tranh thủ đánh bắt cá trước lúc bão vào để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản”, Thiếu tá Nguyễn Đình Hiểu cho biết.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: Báo Dân trí