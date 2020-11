Nghẹt thở giải cứu 2 mẹ con bị thanh niên ngáo đá khống chế

Thanh niên khống chế các nạn nhân. Ảnh: Công an TP HCM

Công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM cho hay, đơn vị này đang lấy lời khai của nam thanh niên tên là Nguyễn Văn Thái (SN 1990, quê Thường Xuân, Thanh Hoá) về hành vi dùng dao khống chế 2 mẹ con cùng 1 nữ nhân viên.

Theo đó, khoảng 20h cùng ngày, nam thanh niên (khoảng 30 tuổi) mặc quần đen, áo thun chạy lang thang trên đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM. Sau đó, nam thanh niên xông vào tiệm phở gần đó, chụp lấy con dao rồi bỏ chạy. Một lúc sau, nam thanh niên xông vào cửa hàng sữa ở số 380 đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Thủ Đức.

Lúc này, bên trong cửa hàng sữa có 2 mẹ con chủ cửa hàng và 2 nữ nhân viên. Bất ngờ, nam thanh niên cầm dao khống chế 2 mẹ con cùng 1 nữ nhân viên và dùng băng keo quấn quanh người. Tiếp đó, nam thanh niên la hét khiến nhiều người dân địa phương hoảng sợ không dám tới gần.

Sự việc được báo cho công an. Nhận thông tin, rất đông các đơn vị nghiệp vụ công an quận Thủ Đức có mặt phong toả hiện trường, tìm cách giải cứu con tin. Sau gần 1 giờ khống chế 3 người trong cửa hàng sữa, đối tượng yêu cầu các nạn nhân đi ra đường để tìm cách tẩu thoát nhưng đã bị công an bao vây.

Lợi dụng lúc đối tượng mất tập trung, công an đã lao tới khống chế rồi đưa về đồn, các nạn nhân cũng được đưa vào bệnh viện kiểm tra vết thương nhưng rất may chỉ trầy xước nhẹ. Được biết, đối tượng có 3 tiền án, là đối tượng nghiện ma túy ở địa phương. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Thiên Thanh (T/H)

Nguồn tin: doisongplus.vn