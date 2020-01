Nghệ An: Đã có 180 trường hợp vi phạm Nghị định 100

Công an TP Vinh các phương tiện xe ô tô, xe taxi, xe máy hầu hết người điều khiển đều chấp hành tốt. Nhiều lái xe chia sẻ việc lái xe không uống rượu, bia là điều nên thực hiện. Nó không những bảo vệ an toàn cho bản thân mà còn đảm bảo cho người tham gia giao thông.

Gần đến tết, nhu cầu người dân sử dụng rượu bia có xu hướng gia tăng, vì vậy để đảm bảo an toàn giao thông và kìm giảm tai nạn giao thông do sử dụng chất uống có cồn, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật tuần tra, kiểm soát nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Dân sinh