Nghệ An: Chặt củi một mình, cô gái bị gã hàng xóm 57 tuổi hiếp dâm

Ngày 15-9, thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đậu Hồng Sơn (SN 1963), trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Đậu Hồng Sơn tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Nghệ An

Trước đó, vào ngày 27-8, chị P.T.G. (SN 2001) đang chặt củi một mình tại một khu đất ở gần nhà thì bất ngờ bị Đậu Hồng Sơn, trú cùng xóm, lao tới khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm.

...

Sau khi sự việc xảy ra, do lo sợ, chị G. đã giấu kín mọi chuyện. Đến ngày 30-8, chị G. đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Nhận được tin tố giác, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã vào cuộc điều tra, triệu tập Đậu Hồng Sơn lên làm việc.

Bước đầu, đối tượng Sơn không thừa nhận đã thực hiện hành vi đồi bại với chị G.. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Đậu Hồng Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý Đậu Hồng Sơn theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hải Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động