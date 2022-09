Ngậm trái đắng vì… “gái xinh” trên Facebook

Ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP Ðà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hoài Giang (SN 2003, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra cho thấy, từ cuối năm 2020, Giang lập hai tài khoản facebook lấy tên là Mai Linh Nhi và Nhi Hoàng, tạo các thông tin giả như đang là học sinh THPT, vừa cùng gia đình chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng sinh sống, ba mẹ đều làm bác sỹ...

Bằng cách lên mạng tải hình ảnh của hai thiếu nữ xinh đẹp để làm hình đại diện và đăng status, hai tài khoản facebook “ảo” của Giang được cả ngàn người theo dõi và kết bạn, phần lớn là những thanh niên. Sau thời gian dài nhắn tin nói chuyện, “người đẹp mạo danh” giở thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Đối tượng Nguyễn Hoài Giang.

Một trong số các nạn nhân bị Giang nhắm đến có anh L.N.T.T (SN 2000). Tháng 7/2021, Giang sử dụng Facebook Mai Linh Nhi nhắn tin mượn laptop của anh T với lý do làm dự án truyền thông cho trường. Để tránh lộ diện, Giang không trực tiếp nhận máy mà nhắn tin cho một thanh niên khác là N (quen trên facebook) đến gặp anh T để nhận máy và… bán giúp. Sau đó, Giang lại nhắn tin nhờ N chuyển khoản cho 2 người khác để trả nợ.

Cũng với chiêu giả mạo nữ sinh để “thả thính”, Giang cũng “giăng bẫy” anh L.N.H.A (SN 2003). Những lần anh A hẹn gặp mặt trực tiếp, Giang bịa ra nhiều lý do để từ chối. Khi anh A tìm gặp và mang bánh, trà sữa cho Mai Linh Nhi, Giang đóng vai là bạn của Mai Linh Nhi để “nhận giúp”.

Được một thời gian, Giang nói dối anh A là có người quen ở TP Hồ Chí Minh bán điện thoại và ống kính máy ảnh với giá rẻ. Giang gạ gẫm A đưa tiền để mua giúp rồi chiếm đoạt. Không những vậy, Giang còn hỏi mượn chiếc máy ảnh Canon 70D của A và mang đi bán…

Hiện Cơ quan Công an đang xác minh, làm rõ những nạn nhân khác bị lừa bởi “nữ sinh mạo danh” này.



Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: cand.com.vn