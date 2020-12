Ngã vào nồi nước sôi, cháu bé bị bỏng toàn thân

Cháu Trần Minh Lâm đang phải điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Bảo Hân

Ngày 22.11, trong lúc chơi đùa cùng mấy em bé khác, không may cháu bị ngã vào nồi nước sôi vừa mới nấu nên bị bỏng toàn bộ từ cổ tới chân. Hiện tại, cháu đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Viện bỏng Quốc gia, tình trạng nguy kịch, cần phải mổ và chi phí điều trị cao. Nhìn đứa con hàng ngày vui đùa chạy nhảy, giờ phải nằm bất động, chịu nhiều đau đớn, chị The không cầm được nước mắt.

Chị The buồn bã: “Tôi mới vào làm công ty hiện tại được 3 tháng. Thu nhập hiện tại của tôi gồm cả lương cơ bản cộng với các khoản tăng ca, phụ cấp là khoảng 8 triệu đồng. Chồng tôi làm nghề tự do, thu nhập không ổn định, nên bình thường cuộc sống đã vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Nay chuyện không may xảy ra với cháu, chi phí chữa trị rất tốn kém nên gia đình không biết bấu víu vào đâu”.

Gia cảnh nhà chị The rất khó khăn. Ở quê, căn nhà của gia đình chị (do bố mẹ để lại) tuềnh toàng, không có đồ đạc gì đáng giá. Thu nhập của cả hai anh chị chỉ đủ nuôi các con ăn học, trang trải sinh hoạt hằng ngày, nên không có điều kiện mua sắm đồ dùng cho gia đình.

...

Sau hai tuần nằm viện, số tiền điều trị cho cháu đã lên tới hơn 100 triệu đồng. Chị The lo lắng bởi việc điều trị này sẽ diễn ra rất lâu, rất tốt kém, vượt quá khả năng của gia đình chị. Nghĩ đến những ngày tháng trước mắt, chị The cảm thấy tột cùng hoang mang, lo lắng.

Trước tình cảnh này, CĐCS Công ty TNHH NODA KOGYO Việt Nam đã có lời khẩn cầu kêu gọi tới CĐ các KCN tỉnh Hà Nam cùng các CĐCS hỗ trợ chi phí cứu chữa cho cháu Lâm.

Mọi sự giúp đỡ cho cháu Lâm xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp với chị Tạ Thị The, thôn 2, Công Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; SĐT: 0347641123. Hoặc chuyển khoản về STK : 48210000751037 - Ngân hàng BIDV, chủ tài khoản: Trần Thị The.

Tác giả: BẢO HÂN

Nguồn tin: Báo Lao động