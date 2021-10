Netizen chỉ ra điềm báo xấu trong vụ tai nạn khiến Nam OK thiệt mạng, sự thật thế nào?

Vào chiều 4/10, hot TikToker, YouTuber Nam OK (tên thật là Nguyễn Văn Nam) với hơn 1.7 triệu lượt theo dõi đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Bắc Ninh. Vụ tai nạn cũng cướp đi sinh mạng của 2 người khác và khiến 4 người bị thương.

Sau cái chết của Nam OK, đoạn clip quay cảnh nam TikToker này bóc biển số xe từ hồi cuối tháng 5 cũng nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Đoạn clip cho thấy, nam thanh niên này đang bóc biển số của một chiếc xe ô tô màu đỏ.

Khi tờ giấy dán biển được bóc ra, anh chàng này và bạn của anh đều cười ngặt nghẽo vì chiếc xe này mang biển kiểm soát: 98A 407.42. Đoạn video này sau đó được Nam OK đăng tải lên kênh TikTok của anh và chính anh cũng phải thừa nhận rằng: “Xe đẹp biển hơi xấu”.

Nhìn thấy biển số xe của Nam OK, nhiều người cũng đồng quan điểm với TikToker này và quan ngại thay cho anh. Một số người bình luận: “Số 4 đầu là thấy tử rồi”, “407.42 có nghĩa là tử không thất tử mãi, hơi buồn cho idol đấy”, “Tử không thoát tử mãi, chia buồn cùng idol”, “Nhìn quả biển mà muốn bán xe luôn”,…

Một số dân mạng bình luận về biển số xe của Nam OK.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, netizen lại một lần nữa ùn ùn vào bình luận phía dưới đoạn video này, vì nhìn chiếc xe trông rất giống với chiếc xe mà nam OK điều khiển vào ngày xảy ra tai nạn. Hầu hết mọi người đều cho rằng các dự đoán trước đó đã linh ứng.

Thế nhưng, sự thật không phải như vậy. Chiếc xe ô tô con mà Nam OK điều khiển tuy có màu giống chiếc xe trong đoạn clip trên nhưng biển số xe lại khác nhau hoàn toàn. Cụ thể, chiếc xe ô tô 4 chỗ này mang biển số 98A-206.33.

Theo quan niệm dân gian, số 3 thường được dịch là “Tài” (trong phát tài, nhiều tiền tài). Ngoài ra, số 3 còn là con số thể hiện sự bền vững như kiềng 3 chân, là sự mãi mãi, trường tồn, bất tận và trường thọ. Vì vậy, số 3 rất được nhiều người ưa chuộng làm biển số xe cũng như số điện thoại.

Trong ngũ hành phong thủy, đuôi biển số xe là 33 thể hiện sự may mắn, thành công, vượng tài cho người sở hữu số này. Vì vậy, biển số xe mà Nam OK điều khiển được cho là biển số đẹp.

... Chiếc xe trong vụ tai nạn của Nam OK mang biển số 98A-206.33.



Một số biển số xe được nhiều người quan niệm là đẹp sẽ có đuôi là 68 – Lộc phát, 8386 – Phát tài, phát lộc, 79 – Thần tài lớn, 39 – Thần tài nhỏ…

Ngược lại, những cặp số được cho là mang đến xui xẻo bao gồm: 49, 53 theo quan niệm đây là những cặp số vận hạn trong tuổi của con người “49 chưa qua, 53 đã tới”, 78: thất bát, 44: tứ tử...

Tuy nhiên, số khác lại không đồng ý với cách dịch này. Họ cho rằng số 33 tuy đẹp nhưng theo cách dịch biển số xe mà các chuyên gia phong thủy nghiên cứu ra thì biển số xe của Nam OK lại là biển số xấu.

Cụ thể, phương thức dịch biển số xe như sau: Lấy 4 số cuối (hoặc 5 số cuối) của biển số xe chia cho 80, rồi trừ cho phần nguyên, lấy số dư còn lại nhân với 80. Kết quả ra được đối chiếu với bảng dưới đây:



Theo đó, phương thức dịch biển số xe của Nam Ok được tính như sau: 20633:80=257,9. Lấy 257,9 trừ đi phần nguyên là: 257,9 - 257=0,9. Tiếp tục lấy 0,9 x 80=72. Ý nghĩa là suối vàng chờ đợi, tức biển số xấu.

Dù vậy, tất cả chỉ dựa trên suy đoán, quan niệm chứ chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh biển số xe đẹp thì đi đường thượng lộ bình an, chủ nhân của nó liên tục gặp may mắn, làm ăn phát tài hay biển số xấu thì gặp chuyện xui xẻo, thậm chí là mất mạng cả.

Tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn, có thể xảy đến với bất kỳ ai, bất kỳ thời điểm nào khi tham gia giao thông, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay địa vị xã hội. Điều quyết định hàng đầu để giảm nguy cơ tai nạn giao thông chính là nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

