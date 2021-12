Nam thanh niên gục chết cạnh chiếc xe máy tại khu đất trống

Tối 27/12, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.T.T (31 tuổi, ngụ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Công an TP Thuận An khám nghiệm điều tra vụ việc. Ảnh: PLO



Chiều tối cùng ngày, người dân thấy ở bãi cỏ cuối đường số 15 trong khu công nghiệp có một nam thanh niên đang nằm cùng với chiếc xe máy bị ngã.

Lại gần kiểm tra, người dân phát hiện thanh niên này đã chết nên trình báo cơ quan công an.

Sau đó, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra làm rõ vụ việc này.

Sau vụ việc, người nhà nạn nhân đã tiếp nhận thi thể sau khi được khám nghiệm tử thi.

