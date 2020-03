Mưa đá và dông lốc gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Dông lốc làm nhiều ngôi nhà bị hư hỏng. Ảnh: TTXVN phát



Cụ thể có 4 người bị thương tại thành phố Yên Bái (do mái tôn và ngói rơi vào người); 3 nhà sập; 2.073 nhà hư hỏng mái.

Tỉnh Lai Châu có 200 nhà bị hư hỏng (2 nhà hỏng hoàn toàn, 198 nhà bị hư hỏng nhẹ); 2 ha hoa màu, 20 ha lúa bị thiệt hại. Tỉnh Tuyên Quang có 2 nhà bị tốc mái.

Mưa đá kèm dông lốc cũng gây nhiều thiệt hại tại tỉnh Lào Cai. Hiện địa phương đang thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thông tin kịp thời đến người dân và cộng đồng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp với mưa, dông lốc, sét và mưa đá; thống kê, đánh giá thiệt hại và triển khai khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, sản xuất của người dân bị thiệt hại.

Đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long triển khai các phương án ứng phó với xâm nhập mặn, chủ động lấy nước phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương.

Các tỉnh chịu ảnh hưởng tổ chức trực ban, cập nhật thông tin và tình hình thiên tai, thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả theo quy định.

Trước đó, sáng ngày 2/3, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã thông báo đến các tỉnh, thành phố đề nghị chủ động triển khai ứng phó với mưa, dông lốc, sét và mưa đá.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức trực ban, theo dõi tình hình mưa, dông lốc, sét và mưa đá để phối hợp với các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo bản tin Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, đêm 3/3, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, gần sáng và ngày 4/3 ảnh hưởng đến các nơi khác phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000m nên ngày 3/3, Bắc Bộ có mưa rào và dông; từ đêm 3/3 do kết hợp với không khí lạnh nên có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; Bắc Trung Bộ có mưa dông, từ chiều 4/3, mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 4/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Từ sáng 4/3, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ trưa 4/3, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ ngày 4/3, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ C.

