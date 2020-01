Một người đàn ông bị sát hại và cướp tài sản

Thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ ngày 30/1, người dân thấy một người đàn ông nằm gục chết trên tỉnh lộ 15, đoạn gần cầu Bến Nẩy, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi (TP. HCM). Khi tới gần kiểm tra thì phát hiện nạn nhân bị trúng đạn, tử vong, tài sản tư trang cá nhân không còn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Củ Chi cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. HCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm để làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, Công an thu giữ vỏ đạn súng quân dụng.

Bước đầu xác định, nạn nhân là anh Vũ Chí T. (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức).

Hiện trường vụ án mạng

Một số thông tin cho rằng, nghi phạm gây ra vụ án mạng này chính là đối tượng đã dùng súng bắn 4 người tử vong tại sới bạc và 1 người bị thương nặng đã tử vong sau đó.

Hiện cơ quan Công an đang xác minh thông tin và làm rõ vụ việc.



Tác giả: Gia Anh

Nguồn tin: Báo Công Lý