Một chi nhánh ngân hàng Vietcombank bị cướp, mất một số tiền lớn

Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp ngân hàng - Ảnh: HẢI PHONG

Chiều 7-1, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đình Vũ, quận Hải An, TP Hải Phòng xảy ra vụ cướp khi một người đàn ông cầm vật thể nghi súng xông vào đe dọa các nhân viên, cướp đi số tiền lớn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 7-1, một lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết hiện đang phối hợp với Công an quận Hải An và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP khẩn trương xác minh, truy bắt nghi phạm thực hiện vụ cướp tại Vietcombank chi nhánh Đình Vũ vào chiều cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là một người đàn ông cầm vật nghi là súng có hành vi đe dọa, cướp một số tiền lớn của ngân hàng, hiện vẫn đang xác minh cụ thể số tiền bị cướp. Sau khi lấy được tiền, kẻ cướp nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài cổng lên chiếc xe máy tẩu thoát.

"Vụ việc không gây thiệt hại về người, chúng tôi hiện đang trích xuất hình ảnh và tập trung xác minh để truy bắt hung thủ gây ra vụ cướp", vị lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự cho hay.

Tác giả: TIẾN THẮNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ