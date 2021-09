Một buổi nhậu của tài xế vượt chốt, 3 người mắc COVID-19

Trốn khỏi khu cách ly về nhà lấy tiền tiêu xài Công an xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn đã xử phạt hành chính 10 triệu đồng với hai người trốn khỏi khu cách ly về nhà. Chiều 2-9, M.V.H. (24 tuổi) và M.V.T. (25 tuổi) đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tại Trạm y tế xã Chiêu Lưu. Công an huyện Kỳ Sơn và Công an xã Chiêu Lưu đã kịp thời phát hiện, truy bắt khi cả 2 người vừa về đến nhà. Làm việc với công an, 2 nam thanh niên trên khai nhận lý do bỏ trốn khỏi khu cách ly là để về nhà lấy tiền tiêu xài. Được biết, hai người này từ huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trở về địa phương và được cách ly tại Trạm y tế xã Chiêu Lưu từ ngày 21-8.