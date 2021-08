Máy bay đưa hơn 1.000 người Hà Tĩnh về quê

Chiều 8/8, chuyến bay QH 9206 đã đưa 199 người Hà Tĩnh đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Vinh, TP Vinh, Nghệ An an toàn. Đây là chuyến bay cuối cùng trong đợt đầu tiên đón người dân từ TP HCM và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch bằng đường hàng không do tỉnh Hà Tĩnh thực hiện.

Máy bay chở người dân Hà Tĩnh từ phía Nam về đến sân bay Vinh. Ảnh: Đức Hùng



Bốn chuyến trước diễn ra các ngày 6-7/8 với 814 người được đón. Hành khách đăng ký qua Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, dưới sự hỗ trợ của tổ công tác liên ngành tỉnh Hà Tĩnh và chính quyền sở tại.

Người về quê đa số là mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người cao tuổi; người khuyết tật; lao động thất nghiệp... Họ đã xét nghiệm, có kết quả âm tính nCoV trước khi lên máy bay.

Chi phí 5 chuyến bay trích từ Quỹ phòng, chống Covid-19 của tỉnh Hà Tĩnh và huy động các nguồn khác. Người dân được hỗ trợ 100% tiền vé và kinh phí hai lần xét nghiệm nCoV trong quá trình cách ly tập trung tại Hà Tĩnh. Đối với người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà chức trách sẽ xem xét hỗ trợ.

Người về đến sân bay Vinh sẽ được Công ty cổ phần vận tải ôtô Hà Tĩnh điều xe buýt chở về ký túc xá Mitraco ở thị xã Kỳ Anh cách ly y tế 14 ngày.

Người dân bước xuống máy bay được lực lượng chức năng phun khử khuẩn hành lý. Ảnh: Đức Hùng



Hôm 26/7, Hà Tĩnh tổ chức đón hơn 800 người từ TP HCM và các tỉnh phía Nam về quê đợt một bằng tàu hỏa. Chuyến tàu ghi nhận nhiều ca Covid-19 nên tỉnh đổi phương án đón bằng máy bay để thời gian di chuyển nhanh hơn, hạn chế lây lan dịch.

Hà Tĩnh có hơn 191.000 người làm việc ngoại tỉnh, trong đó 70% là các tỉnh, thành phía Nam; TP HCM đông nhất với 29.500 người, Bình Dương 23.000, Đồng Nai hơn 10.000...

Từ ngày 5/6, tỉnh ghi nhận 222 ca Covid-19.



Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress