Mâu thuẫn trước quán nhậu, tài xế ôtô hạng sang truy đuổi, cán chết người

Sáng 12-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra hiện trường vụ án mạng tại một quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng, TP Phan Thiết.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 12-5, xảy ra mâu thuẫn giữa một nhóm người tại một quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng (phường Bình Hưng, TP Phan Thiết). Lúc này, một số người trong quán cầm ly, ghế ném vào ôtô hạng sang màu trắng. Người tài xế xe tên Phạm Văn Nam (SN 1979, trú Kim Sơn, Ninh Bình; tạm trú phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM) điều khiển ôtô lao lên lề, xoay vòng để truy đuổi theo những người đang ném ly về phía mình.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận khám nghiệm hiện trường, sáng 12-5



Sau khi xoay nhiều vòng, chiếc ôtô màu trắng đâm trúng một người đàn ông tên Hà Xuân Hải (SN 1979, trú khu phố 3, phường Đức Thắng, Phan Thiết) làm người này gục tại chỗ. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo một số người dân, khi ôtô vừa tấp vào trước quán nhậu thì có nhóm người đi xe máy đến, sau đó 2 bên xảy ra đánh nhau. Tài xế lên ôtô tông vào xe máy của nhóm kia và lái xe lao lên lề, xoay vòng để truy đuổi rồi xảy ra việc cán chết người.

Clip tài xế dùng ôtô truy sát khiến người đàn ông tử vong. Video: NDCC

Công an tỉnh Bình Thuận bước đầu đã xác định được nghi phạm lái ôtô tông chết người và tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, sau khi xảy ra vụ việc, Phạm Văn Nam điều khiển ôtô chạy thẳng vào TP HCM.

