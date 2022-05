Mâu thuẫn chuyện về quê, chồng xuống tay đâm vợ tử vong

Chiều tối 30/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an Tp.Biên Hòa, Công an phường An Bình đang tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Đặng Như Y., 32 tuổi, quê Cà Mau, hiện thuê trọ tại tổ 9, khu phố 2, phuờng An Bình, Tp.Biên Hòa.

Con hẻm dẫn vào phòng trọ, nơi xảy ra án mạng.



Thông tin ban đầu, chiều ngày 30/4, khoảng gần 17h, chồng chị Ý là Trần Văn Kế, 30 tuổi, quê Hậu Giang có đi nhậu về. Lúc này, giữa chị Y. và chồng có cãi cọ, xô xát nhau về việc chị Ý. đòi về quê chơi dịp nghỉ lễ nhưng không được chồng đồng ý.

...

Sau một hồi cự cãi, Kế lấy dao đâm nhiều nhát khiến chị Y. gục tại chỗ và tử vong sau đó. Sau khi gây án, Kế rời khỏi hiện trường. Đến khi nghe tin vợ tử vong, Kế đã đến trụ sở công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Kế thừa nhận hành vi dùng dao đâm chết vợ vì mâu thuẫn.

Hiện vụ việc đau lòng đang được cơ quan công an tiến hành làm rõ.

Tác giả: Thanh Hải

Nguồn tin: nguoiduatin.vn