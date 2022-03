Mâu thuận cá nhân nam sinh lớp 10 bị bạn học dùng dao đâm nguy kịch

... Theo nguồn tin của Pháp luật Plus, trước đó, vào ngày 23/3, cũng tại huyện Nam Sách đã xảy ra vụ 3 học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nam Sách (gần Trường THPT Phan Bội Châu) dùng gậy đánh bóng chày, mũ bảo hiểm và kiếm hành hùng làm 1 học sinh khác bị thương. Vụ việc cũng đang được Công an H.Nam Sách điều tra làm rõ. Ngày 21/3, ba học sinh lớp 9 của Trường THCS Dân Chủ, xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) đã đánh hội đồng em N.T.H, lớp 7B. Nguyên nhân ban đầu là do các em có mâu thuẫn. Sự việc còn được quay clip và đưa lên mạng xã hội. Trong clip, nạn nhân bị nhóm bạn nữ kia vừa chửi bậy vừa đá, tát liên tục vào đầu. Nạn nhân còn bị nắm tóc lôi trên sàn nhà. Sau vụ việc, nữ sinh H. bị xây xát ngoài da. Nhà trường đã làm việc với học sinh, phụ huynh để có hướng xử lý. Như vậy tính đến nay chưa đầy một tuần, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã liên tiếp xảy ra 3 vụ học sinh đánh nhau.