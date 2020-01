Your browser does not support the video tag.

Nguồn: Live Leak

Trong lúc nạn nhân đang bận rộn với việc selfie, tên cướp mặc áo đỏ, đi xe máy bất ngờ lướt qua lấy cắp chiếc điện thoại chỉ vài tích tắc. Lúc này, hai cô gái mới vội vã chạy đuổi theo nhưng không kịp.

Vụ việc xảy ra giữa ban ngày, trên đường phố tại thành phố Jalandhar, Ấn Độ. Đây cũng là bài học cho những người mê chụp hình “tự sướng”, nên đề cao cảnh giác nhất là khi selfie ở nơi công cộng đông người qua lại.

Tác giả: Vũ Đậu (T/h)

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật