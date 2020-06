Ma tuý "nấm thức thần" đáng sợ ra sao?

Nấm "thức thần" - chất gây ảo giác mạnh vừa bị công an phát hiện bắt giữ tại Hà Nội.

Mới đây, ma túy nấm thức thần - chất gây ảo giác mạnh - bị công an phát hiện, thu.giữ tại Hà Nội. Đại tá Nguyễn Văn Viện, Cục Trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, cho biết nghi phạm bị Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội bắt giữ là một nam thanh niên 19 tuổi tên N.T.T.P. (trú tại tập thể Học viện Ngân hàng, Quang Trung, Đống Đa).

P. lên mạng Internet học công thức, pha chế, cấy phôi để tự trồng nấm ma túy trong nhà, sau đó rao bán trên mạng xã hội.

Được biết, P. bị công an tạm giữ để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Loại ma túy mà P. bán được gọi là nấm thức thần.

Qua giám định số cây nấm khô thu được là ma túy loại Psilocine có khối lượng 26,458 gam.

Theo lãnh đạo C04, đây cũng là loại ma túy mới lần đầu bị Công an TP Hải Phòng triệt phá vào năm 2018. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cơ quan công an phát hiện nấm thức thần tại Hà Nội.

Loại nấm này còn được gọi với những tên khác nhau như nấm thần, nấm ảo giác, nấm ma thuật, nấm thức thần. Nấm có chứa psilocybine, psilocine... là chất gây ảo giác mạnh.

Để tìm hiểu kĩ hơn về loại “nấm thần kì” này, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã trao đổi với Bác sĩ Đoàn Thị Huệ, Viện sức khỏe Tâm Thần, Bệnh viện Bạch Mai.

Bác sĩ Huệ cho biết: “Theo nhiều tài liệu, loại nấm này có nhiều cái tên khác như “nấm thần”, “nấm ma thuật”,... còn tên tiếng anh là Magic Mushrooms, là loại nấm gây ra ảo giác. Trong nấm này có hoạt chất tác động vào hệ thần kinh trung ương của não và gây ra hiện tượng triệu chứng loạn thần, hoang tưởng ảo giác. Loại nấm này mọc phổ biến những vùng khí hậu nhiệt đới như Bắc Mỹ, Mexico…”.

Bác sĩ Đoàn Thị Huệ, Viện sức khỏe Tâm Thần, Bệnh viện Bạch Mai.

Gây nghiện, tạo ảo giác, hoang tưởng

Theo Bác sĩ Đoàn Thị Huệ, Viện sức khỏe Tâm Thần, Bệnh viện Bạch Mai, trong “nấm thức thần” có thành phần psilocybine làm tăng hoạt động của hệ dopamin gây ra triệu chứng hoang tưởng ảo giác, kích động. Do đó tại Việt Nam, nấm thức thần bị cấm sử dụng, theo Nghị định 73 quy định về danh mục chất ma túy và tiền chất.

“Tùy thuộc vào người dùng và liều dùng dẫn đến biểu hiện, ảo giác khác nhau. Những bệnh nhân sử dụng loại nấm sẽ có triệu chứng hoang tưởng, ảo giác, kích động thậm chí đánh người, đập phá. Tiếp nữa là rối loạn về cơ thể, rối lọan về mạch, nhịp tim, rối loạn về tình dục, giấc ngủ”, bác sĩ Huệ chia sẻ thêm.

Theo đó, Bác sĩ Huệ khuyến cáo: “Cơ địa của mỗi người là khác nhau và phản ứng với các loại ma túy khác nhau. Cùng sử dụng nhưng có người sẽ rối loạn tâm thần rất nặng, nhưng cũng có người chỉ sau 3 ngày là hết ảo giác. Nặng nề nhất, gây ra hoang tưởng, đã có những bệnh nhân hoang tưởng có người luôn truy nã mình, gây nên những hành động ảnh hưởng đến người xung quanh, hậu quả rất nguy hiểm. Về trường hợp ảo giác, đã từng có bệnh nhân tự tử không thành công, khi được bác sĩ hỏi tại sao tự tử, bệnh nhân trả lời do có người bảo nếu không tự tử sẽ đến giết mình nên sinh ra hoang tưởng rồi tự sát”.





