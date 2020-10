Lừa sang nhượng phòng trọ, chiếm đoạt 80 triệu đồng

Ngày 6/10, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Thương (SN 2001; trú tại Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, khoảng tháng 4/2020, Thương dùng tài khoản facebook “Thương Quỳnh” đăng trên mạng xã hội tìm người nhượng lại phòng trọ. Khi thấy chị L.N.L. liên hệ, Thương gửi nhiều hình ảnh, video về phòng trọ và dẫn chị L. tới xem phòng. Tin tưởng lời của Thương, chị L. đã 3 lần chuyển khoản cho Thương 80 triệu đồng.

Bùi Thị Thương tại cơ quan công an

Khi chị L. chuyển nhà đến phòng trọ nói trên thì chủ nhà nói không hề nhận được yêu cầu thuê nhà trọ của chị. Biết bị lừa nên chị L. đến cơ quan công an trình báo.

...

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Bắc Từ Liêm khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng gây án. Đến ngày 9/7, cơ quan công an bắt giữ Bùi Thị Thương.

Tại cơ quan công an, Thương khai nhận có thuê phòng trọ tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm nhưng thấy không phù hợp nên chuyển đi và lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác thông qua hình thức cho thuê lại phòng trọ.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, xử lý Bùi Thị Thương.

Tác giả: Minh Tuệ



Nguồn tin: Báo VTC News